El Ayuntamiento de Ávila despliega un operativo para atender a los vecinos de El Tiemblo evacuados

Reunión del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con miembros del operativo del Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha desplegado un operativo para atender en la ciudad a los vecinos de El Tiemblo evacuados por el incendio de Burgohondo.

El operativo, desplegado desde la tarde noche del jueves, se ha conformado para ayudar a las tareas de traslado y evacuación de estos vecinos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se encuentra al frente de este dispositivo que cuenta con efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), Policía Local y de Protección Civil de Ávila desplegados en diversos puntos de actuación.

Durante la noche, tres dotaciones de bomberos han estado trabajando en las labores de control del fuego en la zona de El Tiemblo, mientras que desde primera hora de este viernes son dos las dotaciones desplazadas hasta el momento a la zona para trabajar en los entornos urbanos de El Tiemblo y Navaluenga.

Por su parte, tanto Policía Local como Protección Civil se han desplazado esta noche a la zona de El Tiemblo para ayudar, bajo la coordinación del mando operativo, en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de este municipio.

En este sentido, voluntarios de Protección Civil de Ávila y Arévalo, junto con personal de los servicios municipales del Área de Servicios a la Ciudad, vecinos y miembros de la Corporación municipal, han montado un albergue con 134 camas en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte que, durante la noche, ha alojado a una treintena de personas, atendidos por Protección Civil y psicólogos de la Junta de Castilla y León.

Igualmente, han sido trasladadas a la capital abulense, en la Casa de Ejercicios de la Granja (Hijas de la Caridad) personas evacuadas de las residencias de San Antonio de Padua y de Las 4 Palmeras de El Tiemblo, donde son atendidas por personal de este centro, así como por Policía Nacional, personal de las residencias y de la Junta de Castilla y León.

El alcalde de Ávila ha agradecido, en este sentido, la colaboración y participación tanto de las entidades como de los vecinos que desde el primer momento se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Ávila para alojar y atender a las personas desplazadas.