El Ayuntamiento de Ávila destina 180.000 euros a más de 60 clubes y asociaciones para actividades deportivas

ÁVILA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila llega este año a más de 60 clubes y asociaciones con 180.000 euros en subvenciones para la celebración de diferentes actividades deportivas.

En la Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Fiestas que se ha celebrado este martes, el teniente de alcalde del área, Carlos López, ha destacado las numerosas actividades que se desarrollan con el apoyo del Ayuntamiento en materia deportiva, fruto de la colaboración con las diferentes asociaciones y entidades.

En este sentido, se han concedido 82.854 euros a 32 entidades en el marco de la primera línea de subvenciones deportivas que concede el Ayuntamiento de Ávila, dirigida a sufragar gastos de funcionamiento ordinario de las entidades deportivas, así como los gastos derivados de la actividad deportiva que se desarrolle durante la temporada.

A través de la segunda línea, se han concedido 41.108 euros a seis entidades para promover la participación en ligas regulares de competiciones federadas de ámbito nacional y en campeonatos nacionales, siempre que el deportista o el equipo con el que participe represente la máxima categoría de una disciplina deportiva dentro de las categorías juveniles o superiores en la ciudad de Ávila durante la temporada 2025/2026.

Asimismo, la tercera línea de ayudas que se ha convocado, que beneficiará a 26 entidades con 56.013 euros, está destinada a contribuir a la realización de eventos deportivos, específicos, puntuales y que se desarrollen en una fecha concreta, durante el año 2026.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas en sus distintas modalidades los deportistas, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, delegaciones provinciales de federaciones deportivas de Castilla y León, así como entidades deportivas de la ciudad de Ávila, reglamentariamente inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta y que estén empadronadas, tengan su domicilio social o realicen su actividad en Ávila, así como asociaciones sin ánimo de lucro, que realicen puntualmente actividades deportivas en la ciudad.