El Ayuntamiento de Ávila destina más de 760.000 euros a la operación asfalto de este año. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destinará más de 760.000 euros a los trabajos que se realizarán en el marco de la Operación Asfalto de este año. En la Junta de Gobierno local celebrada este jueves, se ha incoado el expediente para la contratación de las obras, incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de los trabajos, de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad de Ávila y sus barrios anexionados, para la presente anualidad.

Estas actuaciones, correspondientes a la denominada Operación Asfalto, contarán con un presupuesto base de licitación de 767.326,73 euros, IVA incluido, para la presente anualidad. El contrato sale a licitación por un periodo de un año y posibilidad de uno de prórroga y, una vez realizada la adjudicación, la entidad responsable de este contrato tendrá que presentar el proyecto de actuación, de forma previa a la ejecución de los trabajos.

También esta mañana se ha aprobado el proyecto del contrato de obras correspondientes al mantenimiento de la muralla, unos trabajos que el año pasado se adjudicaron a la entidad SAJA Construcción y Desarrollo de Servicio y que cuentan con un presupuesto para este año de 50.000 euros, IVA incluido. Las actuaciones que contempla este contrato son las intervenciones menores que el Ayuntamiento de Ávila, como responsable del mantenimiento, realiza en la muralla, correspondientes a tareas de limpieza, mantenimiento de maderas, mantenimiento y colocación de las franjas de drenaje, limpieza y reposición de morteros, recuperación y mantenimiento de barandillas metálicas o eliminación de la vegetación existente, entre otros.

Además, en materia de patrimonio, en la reunión de este órgano de gobierno municipal celebrada esta mañana se ha autorizado la participación del Ayuntamiento de Ávila como socio en el consorcio europeo que se está configurando para presentar una propuesta al programa Horizon-Miss-2026-01-Clima-05, orientado a la demostración de soluciones para la protección y preservación del patrimonio cultural frente a los impactos del cambio climático.

A la convocatoria de este programa se presenta el Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Salamanca (USAL) en Ávila, cuyo director es el abulense Diego González Aguilera. En concreto, se busca impulsar la propuesta titulada 'I-SAFE. Salvaguardando Tesoros Culturales en el Cambio Climático - Safeguarding Cultural Treasures in a Changing Climate', con el objetivo de desarrollar e implementar soluciones innovadoras para la protección, monitorización y gestión resiliente del patrimonio cultural frente a riesgos derivados del cambio climático, mediante tecnologías avanzadas, digitalización y estrategias de adaptación.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha autorizado la celebración de varias fiestas de barrios que se van a celebrar los próximos días. En concreto, las autorizaciones corresponden a las fiestas del barrio de San José Obrero, tanto las organizadas por la cofradía de San José Obrero, del 23 de abril al 3 de mayo, así como las organizadas por la peña de San José Obrero, entre el 25 de abril y el 3 de mayo. También se han autorizado las fiestas en honor a Nuestra Señora de las Vacas, del 1 al 11 de mayo.

En cuanto a las reservas de agua, los embalses de los que se abastece la capital abulense se mantienen al cien por cien, idéntica situación que hace un año en estas fechas y que la semana pasada. El abastecimiento continúa realizándose desde los embalses de Serones y Becerril.