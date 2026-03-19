El Ayuntamiento de Ávila destinará cerca de 100.000 euros para arreglar la plaza de toros

ÁVILA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila acometerá obras de reparación en la plaza de toros de la ciudad con una inversión cercana a los 100.000 euros tras los daños ocasionados por las borrascas del pasado año.

La actuación, aprobada en la Junta de Gobierno local celebrada este jueves, contempla trabajos en elementos estructurales y problemas de humedad, en un proyecto cofinanciado al 50 por ciento entre el Consistorio y la Secretaría de Estado de Política Territorial.

Según ha explicado el portavoz en el Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, se llevarán a cabo dos líneas de intervención con el fin de garantizar la conservación y seguridad de la infraestructura.

Por un lado, se actuará sobre la carpintería metálica, referente a puertas, barandillas, rejas, cerramientos y ventanas, con una inversión superior a los 50.000 euros, y, por otro, se abordarán las humedades por capilaridad, con una partida que supera los 73.000 euros.

Más allá de esta intervención, la Junta de Gobierno también ha dado luz verde a una batería de ayudas destinadas al fomento del deporte en la ciudad, con una cuantía global de 182.600 euros.

Estas subvenciones están dirigidas a deportistas, clubes, sociedades anónimas deportivas y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de apoyar tanto el funcionamiento ordinario como la participación en competiciones nacionales y la organización de eventos deportivos en Ávila.

Asimismo, se ha aprobado una línea de ayudas para actividades extraescolares, dotada con 6.600 euros, destinada a centros educativos, AMPAs y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos.

A ello se suma otra convocatoria de 4.000 euros para actividades culturales, de animación y esparcimiento promovidas por entidades juveniles y asociaciones de la ciudad.

En el ámbito de los servicios municipales, se ha iniciado el expediente para el suministro en régimen de renting de una furgoneta destinada a la Unidad de Atestados de la Policía Local, con un presupuesto total de 95.832 euros para cuatro años, incluido el mantenimiento.

La sesión también ha servido para autorizar la celebración de varias actividades en la ciudad, entre ellas, un acto promovido por Cáritas con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que tendrá lugar el 26 de marzo en la plaza de Adolfo Suárez; así como actuaciones musicales en el aparcamiento de El Pradillo los días 10 y 11 de abril, con motivo del 275 aniversario de la primera procesión de El Resucitado en Ávila.

Por último, en lo que respecta al abastecimiento de agua, los embalses que suministran a la capital abulense continúan al cien por cien de su capacidad, y mantienen los niveles de las últimas semanas y una situación similar a la del pasado año, con suministro garantizado desde Serones y Becerril.