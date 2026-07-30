Ayuntamiento de Ávila destinará cerca de un millón para reconvertir uno de los campos anexos del estadio Adolfo Suárez

ÁVILA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila destinará cerca de 800.000 euros a la reconversión del Anexo número 2 del estadio Adolfo Suárez en campo de fútbol de césped artificial.

Las actuaciones previstas contemplan la reconversión del campo de tierra en campo de césped artificial, por lo que, entre otros aspectos, se instalará nueva red de saneamiento y recogida de aguas, se sustituirá al completo el sistema de riego y se instalará césped artificial y tendrá un periodo de ejecución de cuatro meses, informa el Consistorio a través de un comunicado.

También se suministrará nuevo material y equipamiento deportivo (porterías, redes, postes, banderines, barandilla perimetral, entre otros) y se renovará la instalación de alumbrado, según ha aprobado la Junta de Gobierno.

Por otra parte, se ha aprobado el proyecto relativo al contrato de obras, que incluye la redacción del proyecto y ejecución de las mismas, para la mejora y rehabilitación de la acera de la calle Obispo Acuña.

Los trabajos supondrán la reposición del pavimento existente en las zonas de actuación y la ampliación de estas donde sea necesario, así como la renovación de alcorques, con el fin de mejorar la accesibilidad.

La zona de actuación, en concreto, será la calle Obispo Acuña, entre la intersección de la calle Maldonado y la calle Padilla y el tramo de calle sin salida que da acceso a la guardería Los Pitufos.

Igualmente, en la reunión de este órgano de gobierno municipal celebrada esta mañana, se ha adjudicado el contrato de suministro, mediante arrendamiento, del alumbrado ornamental de diversas calles de la ciudad para las fiestas de Navidad y Reyes 2026/2027 y 2027/2028, que incluye la redacción del proyecto y la instalación, mantenimiento y posterior retirada de los elementos ornamentales, a la entidad Electricidad C. Plaza en el precio de 439.230 euros, IVA incluido. El contrato se adjudica por dos años de servicio, con posibilidad de dos prórrogas de carácter anual.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

También, en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha incoado el expediente de arrendamiento temporal del inmueble situado en el número 59 de la calle Jesús del Gran Poder de la capital abulense, vinculado al colegio Milagrosa - Las Nieves, con el objetivo de destinarlo a sede provisional de la Escuela Municipal de Música de Ávila - Sebastián de Vivanco, en el transcurso de los trabajos de acondicionamiento y rehabilitación que se van a realizar en el edificio que ocupan las dependencias actuales de la escuela, situadas en la calle Francisco Gallego, 10.

Los trabajos en el edificio de la Escuela Municipal de Música se encuentran en fase de licitación con un presupuesto de 510.702,29 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de tres meses.

Por otra parte, se han aprobado las convocatorias y bases para la provisión en propiedad de una plaza de sargento (Oferta de Empleo Público 2025) y de tres plazas de cabo (Oferta de Empleo Público de 2025 -2 plazas- y 2026 -1 plaza-) del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila. Ambas convocatorias se desarrollarán mediante el sistema de concurso oposición restringido.

Asimismo, en la reunión de este órgano de Gobierno celebrada esta mañana, se ha incoado el expediente de contratación del servicio de transporte a la demanda hacia y desde los barrios anexionados del municipio de Ávila.

Este servicio, que el Consistorio abulense implantó en el año 2021, permite a los vecinos de los barrios anexionados de Alamedilla del Berrocal, Aldea del Rey Niño, Bernuy Salinero, Narrillos de San Leonardo, Urraca Miguel y Vicolozano - Brieva desplazarse en taxi a la capital abulense a demanda. El servicio sale a licitación con un precio de 44.000 euros, IVA incluido.