Ayuntamiento de Ávila distribuirá un bando en garajes afectados por la celebración del mercado medieval

Un momento de la reunión de la Junta de Seguridad. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Seguridad Local ha analizado el dispositivo de seguridad y el programa de actividades de las XXIX Jornadas Medievales - El mercado de las tres culturas, declaradas de Interés Turístico Nacional y que se celebrarán del 3 al 6 de septiembre próximos y ha avanzado que se distribuirá un bando en garajes y comunidades de vecinos que se ven afectados por la celebración del mercado, con las medidas de tráfico y acceso a vados que implica.

Presidida por el alcalde accidental de Ávila, José Ramón Budiño, y por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, en la reunión se ha contado también con representantes de la Junta, Policía Nacional y Guardia Civil, además de con la empresa responsable del desarrollo del mercado medieval y con los servicios municipales implicados en el desarrollo de las jornadas, como Turismo o Servicios a la Ciudad, junto con los servicios de seguridad y emergencias: Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Tras la ampliación de espacios y días realizada en la última edición de las Jornadas Medievales, medidas que se mantienen este año, en la reunión celebrada este martes se ha abordado el desarrollo de la programación, que cuenta con cerca de 150 actividades, así como la previsión de afluencia, especialmente en aquellas actividades que más participantes congregan, como los torneos en el atrio de San Isidro, las simulaciones del asalto a la muralla en el Arco del Carmen o los desfiles, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Igualmente, se han tratado aspectos como los espacios, con más de 300 puestos de artesanos y productores, el desarrollo de los servicios implicados y la seguridad del mercado, que alcanzó en su última edición una afluencia de 130.000 personas.

El desarrollo del mercado medieval de Ávila implicará el adelanto del tradicional mercado de alimentación que se celebra los viernes en la plaza del Mercado Chico, que pasará a celebrarse el miércoles 2 de septiembre, en la misma ubicación.

También el Ayuntamiento de Ávila distribuirá un bando en garajes y comunidades de vecinos que se ven afectados por la celebración del mercado, con las medidas de tráfico y acceso a vados que implica.

El lunes 31 de agosto comenzará la decoración de las calles y plazas del recinto del mercado, mientras que los puestos de artesanos y productores comenzarán a instalarse el 1 de septiembre.

En este sentido, el Consistorio agradece la colaboración vecinal a la hora de facilitar la instalación y despliegue de todo el dispositivo que implican las Jornadas Medievales, que se distribuyen en una veintena de espacios del casco histórico y aledaños.