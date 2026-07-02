El Ayuntamiento de Ávila ejecuta actuaciones por 400.000 euros en el entorno urbano del Adaja y el Chico. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila se encuentra actuando en el entorno urbano del río Adaja y su afluente, el río Chico, con trabajos que suponen una inversión cercana a 400.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

La actuación, que ha visitado hoy el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha comenzado por la primera fase de los trabajos previstos, una vez recibida la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). En esta primera fase, los trabajos, que comenzaron el pasado 15 de junio y fueron adjudicados en enero de este año a la entidad Francisco Manuel González López, en el precio de 223.245 euros, IVA incluido, tienen como objetivo la mejora de las condiciones hidráulicas del cauce del río a su paso por la ciudad.

En concreto, se está interviniendo para mejorar la permeabilidad del agua en el río Adaja en el tramo que comprende desde la entrada del parque de El Soto, aguas arriba del puente del Papa, hasta el pretratamiento de la EDAR. También se realiza la limpieza del cauce del río Chico, desde la desembocadura del mismo en el río Adaja, hasta la zona de las Casas de las Sanguijuelas.

Dentro de estos trabajos, se contempla, igualmente, la recuperación del mirador sobre el río, en la carretera N-403, volviéndolo a su estado natural, tras verse afectado durante el periodo de inundaciones de marzo de 2025. De igual forma se procederá a la reconstrucción de talud del cauce que se vio afectado por la crecida del río Adaja a su paso por Ávila.

De forma paralela a estos trabajos, se acometerá, una vez esté autorizada la actuación por parte de los organismos correspondientes, la segunda fase de la intervención, adjudicada en mayo de este año a la entidad CYC Vías, en el precio de 135.278 euros, IVA incluido, cuantía cofinanciada al 50 por ciento por el Ayuntamiento de Ávila y por el Gobierno de España, en el marco de las ayudas concedidas para acometer actuaciones en espacios e infraestructuras afectados por las inundaciones.

La segunda fase implica la mejora de las condiciones hidráulicas del cauce del río a su paso por la ciudad de Ávila, y comprende desde el antiguo azud de la fábrica de harina hasta el antiguo puente romano situado sobre el río Adaja. De esta forma, se completarán las acciones que se desarrollan para mitigar las afecciones durante los periodos de inundación, reduciendo la sedimentación por la retención de las aguas y restaurando el cauce.

Los trabajos, asimismo, se suman a los realizados por el Ayuntamiento de Ávila meses atrás en el marco del Plan de Sostenibilidad 'Una muralla verde', que han implicado intervenir en la limpieza, acondicionamiento y renaturalización de las riberas y su entorno.