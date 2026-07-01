El Ayuntamiento de Ávila inicia sus actividades estivales para jóvenes con un campus de verano

Campus de verano organizado por el Ayuntamiento de Ávila.
Campus de verano organizado por el Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 11:10
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ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha comenzado esta semana sus actividades estivales para los jóvenes con un campus de verano que se extenderá durante los meses de julio y agosto en La Casa de las Ideas.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado a la veintena de jóvenes de entre 10 y 15 años que participa en esta actividad, que este año amplía su programación a los meses de julio y agosto con cinco campus temáticos.

En horario de mañana (de 10.00 a 14.00 horas) y con carácter gratuito, el campus permite a los participantes asistir a actividades lúdico educativas, con juegos, deporte, actividades de lógica, retos o actividades culturales.

Esta iniciativa se desarrolla con el objetivo de ofrecer una programación lúdico educativa y deportiva a los jóvenes durante el periodo estival, además de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones.

En julio y agosto se realizarán tres talleres, el primero de los cuales, con el que ha comenzado la programación, lleva por título 'Explora y Crea' y se realiza esta semana para participantes de 10 a 13 años.

El segundo taller será un campus de inglés que se desarrollará del 6 al 10 de julio bajo el título 'Around the world in 5 days' y está dirigido a jóvenes de 10 a 13 años, con los que se practicará inglés de forma lúdica.

Asimismo, en julio, habrá otra actividad de robótica educativa con LEGO que se dirige a jóvenes de 10 a 15 años y se celebrará del 20 al 24 de julio en horario de 9.00 a 14.00 horas. En este caso, el campus se realizará en las instalaciones de Roboticole. La inscripción podrá realizarse del 1 al 15 de julio. Este mismo campus se realizará del 3 al 7 de agosto y la inscripción, en este caso, se podrá realizar del 1 al 29 de julio.

La programación de agosto se completará con un taller que llevará por título 'Mini filmmakers week'. Se realizará del 10 al 14 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en La Casa de las Ideas, para jóvenes de 10 a 13 años, con el objetivo de abordar técnicas de animación y producción cinematográfica mediante la creación de un cortometraje. La inscripción, igualmente, podrá realizarse del 1 al 29 de julio. Las inscripciones para estas actividades podrán realizarse en el Espacio Joven Alberto Pindado o en la sede electrónica municipal sede.avila.es.

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