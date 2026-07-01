El Ayuntamiento de Ávila inicia sus actividades estivales para jóvenes con un campus de verano

Campus de verano organizado por el Ayuntamiento de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha comenzado esta semana sus actividades estivales para los jóvenes con un campus de verano que se extenderá durante los meses de julio y agosto en La Casa de las Ideas.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha visitado a la veintena de jóvenes de entre 10 y 15 años que participa en esta actividad, que este año amplía su programación a los meses de julio y agosto con cinco campus temáticos.

En horario de mañana (de 10.00 a 14.00 horas) y con carácter gratuito, el campus permite a los participantes asistir a actividades lúdico educativas, con juegos, deporte, actividades de lógica, retos o actividades culturales.

Esta iniciativa se desarrolla con el objetivo de ofrecer una programación lúdico educativa y deportiva a los jóvenes durante el periodo estival, además de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante las vacaciones.

En julio y agosto se realizarán tres talleres, el primero de los cuales, con el que ha comenzado la programación, lleva por título 'Explora y Crea' y se realiza esta semana para participantes de 10 a 13 años.

El segundo taller será un campus de inglés que se desarrollará del 6 al 10 de julio bajo el título 'Around the world in 5 days' y está dirigido a jóvenes de 10 a 13 años, con los que se practicará inglés de forma lúdica.

Asimismo, en julio, habrá otra actividad de robótica educativa con LEGO que se dirige a jóvenes de 10 a 15 años y se celebrará del 20 al 24 de julio en horario de 9.00 a 14.00 horas. En este caso, el campus se realizará en las instalaciones de Roboticole. La inscripción podrá realizarse del 1 al 15 de julio. Este mismo campus se realizará del 3 al 7 de agosto y la inscripción, en este caso, se podrá realizar del 1 al 29 de julio.

La programación de agosto se completará con un taller que llevará por título 'Mini filmmakers week'. Se realizará del 10 al 14 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en La Casa de las Ideas, para jóvenes de 10 a 13 años, con el objetivo de abordar técnicas de animación y producción cinematográfica mediante la creación de un cortometraje. La inscripción, igualmente, podrá realizarse del 1 al 29 de julio. Las inscripciones para estas actividades podrán realizarse en el Espacio Joven Alberto Pindado o en la sede electrónica municipal sede.avila.es.