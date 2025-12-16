El Ayuntamiento de Ávila inicia una campaña de sensibilización tras detectar "conductas de control" en parejas jóvenes

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, junto a los técnicos del Área de Igualdad, Daniel García y Lorena España. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila pondrá en marcha una campaña de sensibilización dirigida al conjunto de la ciudadanía y, de manera especial, a las mujeres jóvenes, ante "la detección de una creciente normalización de conductas de control" en las relaciones de pareja y la "dificultad existente para identificar la violencia de género cuando no hay agresión física".

La iniciativa, que se ha presentado bajo el título 'Señales de alarma', busca alertar sobre comportamientos que no deben asumirse como normales y que pueden derivar en situaciones de acoso o violencia.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, junto a los técnicos del Área de Igualdad, Daniel García y Lorena España, ha explicado que esta campaña surge ante una realidad "que se ha venido detectando en diferentes foros", especialmente entre la población joven, donde determinadas actitudes de control pasan desapercibidas o se interpretan de forma errónea.

En este sentido, se ha puesto el foco en comportamientos como los celos, la vigilancia constante o el menosprecio emocional, que con frecuencia se confunden con muestras de interés o afecto.

La campaña se articulará a través de un folleto informativo que recoge diez comportamientos que no se deben normalizar, con mensajes directos y claros como "El control no es cuidado", "Los celos no son prueba de amor", "Sufrir no es parte del amor", "Te aleja de quienes te hacen bien" o "Te hace dudar de ti".

Cada una de estas frases va acompañada de un breve texto explicativo y de ejemplos de situaciones que se deben evitar, bajo el lema general 'Señales de alarma' y el mensaje complementario "Si te duele, controla o apaga, sal de ahí".

La difusión de esta campaña se ha previsto a través de distintos canales municipales, como las pantallas digitales de la ciudad, las redes sociales del Ayuntamiento y espacios de uso público como los CEAS, bibliotecas y otros equipamientos municipales, con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas.

OTRAS ACCIONES

De forma paralela, el Ayuntamiento de Ávila impulsará la iniciativa 'Feliz Igualdad', que se ha concretado en cuatro representaciones teatrales programadas para el próximo 23 de diciembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, todas ellas con acceso libre.

Dos de estas representaciones consistirán en un espectáculo infantil de marionetas, dirigido a niños a partir de 3 años, bajo el título ¿Dónde está el rey Gaspar?, con sesiones a las 12.30 y a las 17.00 horas.

A través de los títeres se busca que los más pequeños se identifiquen "con historias que rompen con los roles tradicionales de género y fomentan el respeto, la diversidad y la libertad de elección".

El programa se completa con un espectáculo de teatro de improvisación dirigido al público adulto, titulado 'Los Impro-sibles en: Operación Igualdad', con dos sesiones, a las 19.00 y a las 21.00 horas. Esta propuesta pretende generar reflexión y debate de una forma participativa y cercana, abordando situaciones cotidianas que permiten identificar y cuestionar estereotipos, roles y actitudes discriminatorias.

Aunque la entrada a todas las actividades es gratuita, el Ayuntamiento ha recomendado la inscripción previa a través del correo electrónico igualdad@ayuntavila.com.

Además, estas acciones se acompañarán del reparto de gorros de Papá Noel y adornos navideños con el lema 'Feliz Igualdad', personalizados en color morado, que se distribuirán en actividades como los conciertos del Fum Fum Fest, reforzando así el mensaje de sensibilización en estas fechas navideñas.