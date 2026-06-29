El Ayuntamiento de Ávila instalará el jueves una pantalla gigante en el Mercado Chico para seguir el partido de España

ÁVILA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila instalará el jueves 2 de julio una pantalla gigante en la plaza del Mercado Chico para seguir el partido de fútbol de la Selección Española y adelanta una hora el concierto previsto en este espacio.

En concreto, el concierto, que se organiza dentro del programa de Fiestas de Verano, se desarrollará a partir de las 19.30. horas bajo el título 'Recuerdos musicales' e incluirá canto y danza, con la clarinetista y cantante de la Banda de Música de Ávila Sara Martín Lastras y el bailarín Javier del Real.

Después, con la instalación de la pantalla, se podrá seguir el partido de la Selección Española contra Austria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el cual tiene previsto comenzar a las 21.00 horas.