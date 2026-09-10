El Ayuntamiento de Ávila intervendrá en el jardín del Camino del Cerezo con más de medio millón de euros

El portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha incoado este jueves, en la Junta de Gobierno Local, el expediente de contratación de las obras de rehabilitación del jardín del Camino del Cerezo, en la zona sur de la ciudad, una actuación enmarcada en el Plan EDIL que contará con un presupuesto base de licitación de 507.499,99 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de seis meses.

La inversión total supera el medio millón de euros y se financiará en un 60 por ciento a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 2021-2027 y en un 40 por ciento por el propio consistorio. Las obras abarcarán más de 4.000 metros cuadrados y se encuadran en las mejoras del entorno de la Ciudad Deportiva, donde también se realizarán diversas intervenciones, dentro de un Plan EDIL que globalmente supera los 11 millones de euros e incluye además la creación de una red de colegios sostenibles.

Asimismo, en la misma sesión del órgano municipal se ha propuesto la adjudicación del servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio a la empresa Avenio Premium, por un importe de 160.288,06 euros con IVA para dos años de contrato y opción a uno más de prórroga. Esta contratación contempla el control, gestión y mantenimiento integral del recinto como centro gratuito de Recogida Selectiva de Residuos domésticos, manteniendo el horario habitual de atención al público de lunes a viernes de 09.00 a 19.00 horas y los fines de semana y festivos de 09.00 a 14.00 horas.

RESTRICCIONES EN EL RIEGO

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha abordado el estado de los recursos hídricos de la capital abulense, cuyos embalses de abastecimiento se sitúan al 53,7 por ciento de su capacidad total. Esta cifra representa un 9,9 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior y una bajada de 2,5 puntos en comparación con la semana pasada.

Aunque el suministro se mantiene desde las presas de Serones y Becerril, el Ayuntamiento ha decidido restringir el riego en las zonas verdes municipales ante el descenso de las reservas y las previsiones que apuntan al mantenimiento de altas temperaturas.

En el ámbito deportivo y turístico, la administración local ha iniciado el expediente para el servicio de organización y transporte del programa Plan de Natación Escolar, dirigido a alumnos de segundo y tercero de Primaria y Educación Especial, con un presupuesto de licitación de 105.582,28 euros con IVA para los cursos 2026/2027 y 2027/2028.

Igualmente, se ha sacado a licitación por 339.788 euros, IVA incluido, la gestión de la tarjeta turística ÁvilaCard para dos años prorrogables, dividida en cuatro lotes. Además, se ha informado de la adjudicación por 30.250 euros a Rencore Espectáculos del concierto de La Fuga del 10 de octubre, programado para las Fiestas de Santa Teresa.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha tratado diversos expedientes relativos a la prestación de servicios del municipio. Entre ellos, se ha propuesto adjudicar el contrato de vestuario de la Policía Local a Soltec Pro Uniformidad y el lote de calzado a Calzados Canos García, tras salir a licitación por 99.002 euros.

A su vez, se ha incoado el contrato para el transporte a la demanda hacia los barrios anexionados por un precio base de 44.400 euros y se ha adjudicado el seguro de vida colectivo a AXA Aurora Vida por 26.429,69 euros.