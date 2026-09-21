Ayuntamiento de Ávila y Junta invertirán dos millones en modernizar desde mañana el polígono de Las Hervencias

ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León iniciarán este martes, 22 de septiembre, las intervenciones de mejora de infraestructuras en el polígono industrial de Las Hervencias. Esta actuación, que cuenta con una inversión global de dos millones de euros cofinanciados al 50 por ciento por ambas instituciones, se enmarca en el Plan Territorial de Fomento Industrial y busca modernizar el polígono para evitar inundaciones en periodos de lluvias intensas.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, han presentado hoy esta obra, que tiene un plazo de ejecución estimado de diez meses. Los trabajos contemplan la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento en la zona, lo que supondrá un avance para solucionar las inundaciones en el entorno de Nissan y en las urbanizaciones de Prado Sanjuaniego mediante la colocación de un nuevo colector con un diámetro de 1.200 milímetros y la modificación de la rasante de la rotonda.

La primera fase comenzará este martes tras la realización de labores previas para facilitar el acceso a Nissan desde la carretera N-403. Esta etapa inicial afectará a la glorieta de confluencia entre la N-403 y la calle Río Chico, por lo que se procederá a cortar la circulación de dicho tramo. Esta fase absorbe la mitad del presupuesto total y está previsto que se extienda a lo largo de un periodo de tres meses.

Durante el desarrollo de esta primera fase, el paso de vehículos pesados quedará limitado a los trayectos con destino a la planta de Nissan a través de la N-403 (avenida Jorge Ruiz de Santayana). Los accesos a los servicios del polígono habrán de efectuarse por las glorietas anteriores de Ruiz de Santayana o la avenida Juan Carlos I. Por su parte, la circulación hacia la zona sur requerirá el desvío por las calles Cronista Ruiz Ayúcar y avenida de la Unión Europea, al tiempo que el centro continuará accesible desde la glorieta de Los Siete Caños y el puente de la Estación.

Las obras en Las Hervencias se dividen en cuatro fases articuladas dentro del Plan Territorial de Fomento Industrial, cuyo periodo se ha prorrogado hasta el mes de diciembre de 2027. En concreto, esta fase IV comprende actuaciones complementarias de saneamiento y abastecimiento en la calle Jorge Santayana, la renovación de la pavimentación y aceras en tramos de las calles Río Chico, Río Duero y Río Becerril, así como la colocación de nuevos imbornales.