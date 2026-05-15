Ayuntamiento de Ávila lanza una campaña contra la homofobia y transfobia desde el Punto Violeta

ÁVILA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila lanza desde el Punto Violeta una campaña que llevará a los diferentes barrios de la ciudad mensajes e información contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.

Los días 15 y 16 de mayo, de forma previa a la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo, el Punto Violeta del Ayuntamiento distribuirá pulseras y folletos con el lema 'Acepta la diversidad, respeta la igualdad', en los que se sensibiliza contra la discriminación y rechazo a las personas por su orientación sexual o identidad de género que suponen la homofobia, transfobia y bifobia.

Exclusión social, acoso, violencia verbal o simbólica o desigualdad de oportunidades son algunas de las conductas contra personas del colectivo LGTBI sobre las que se quiere llamar la atención en esta campaña, que persigue fomentar una cultura basada sobre el respeto, la igualdad y la inclusión de la diversidad sexual y de género.

Fomentar el compromiso activo de la ciudadanía en la prevención y rechazo de actitudes discriminatorias, sensibilizar sobre las distintas formas de homofobia, transfobia y bifobia, facilitaR su identificación en la vida cotidiana o promover valores de igualdad y respeto, contribuyendo a la creación de un entorno "más inclusivo y libre de violencia", aspectos en los que trabajará esta campaña del Consistorio abulense.