El Ayuntamiento de Ávila ofrece talleres infantiles en el Aula Arqueológica de Bernuy y musicoterapia para jóvenes

El Ayuntamiento de Ávila ofrece talleres infantiles en el Aula Arqueológica de Bernuy - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará nuevos talleres infantiles en el Aula Arqueológica de Bernuy Salinero en el mes de agosto y abre la inscripción para participar en actividades juveniles de musicoterapia, habilidades sociales y apoyo al estudio.

Los talleres infantiles se desarrollarán los días 8 y 9 de agosto, de 10.30 a 12.00 horas, y están dirigidos a participantes de cinco a doce años, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En estos talleres, se aprenderá sobre el monumento megalítico existente en Bernuy y también, a través del juego, curiosidades sobre la cultura y el modo de vida en la Prehistoria, todo previa inscripción gratuita en el correo electrónico patrimoniodivertido@gmail.com.

Por otro lado, el taller de musicoterapia se celebrará el 22 de julio de 19.00 a 19.30 horas en La Casa de las Ideas y está dirigido a jóvenes de diez a 14 años, con los que se trabajarán las emociones a través de la música.

Asimismo, la Escuela de Padres ofrecerá una sesión dedicada a las primeras salidas. En ella, el 6 de agosto a las 18.00 horas en la Casa de las Ideas, se ofrecerán herramientas que ayuden a acompañar a los hijos cuando surgen los primeros planes con los amigos. La inscripción para este taller está abierta hasta el 21 de julio.

También el punto de salud del programa Kedada 3.0 que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila contará con un taller de habilidades sociales los días 13, 20 y 27 de agosto, en La Casa de las Ideas, a partir de las 18.00 horas.

A través de retos, dinámicas y juegos, se trabajarán diferentes habilidades sociales de forma divertida en este curso al que los interesados se pueden inscribir del 27 de julio al 3 de agosto.

También en La Casa de las Ideas, a partir de las 18.00 horas, los días 18 y 25 de agosto y 1, 8, 15 y 22 de septiembre, habrá nuevo taller de técnicas de estudio, en el que se ofrecerán a los participantes, de diez a 14 años, herramientas para organizarse, memorizar con técnicas efectivas y también a prepararse para los exámenes. La inscripción, en este caso, debe realizarse del 27 de julio al 10 de agosto.