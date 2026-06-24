La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, y la técnico responsable del Área de Juventud, Nuria Arroyo, en la presentación de la programación juvenil de verano. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ofrecerá más de un centenar de actividades deportivas y cultural para mayores de diez años desde el próximo lunes, 29 de junio, hasta septiembre, en la programación juvenil de verano.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, y el técnico responsable del Área de Juventud, Nuria Arroyo, han presentado este miércoles la programación que "busca fomentar la participación de los jóvenes y ofrecerles ocio alternativo".

El programa de animación de verano aumenta este año los días de actividades, ya que se ofrecerán talleres de lunes a sábado, hasta más de un centenar de sesiones de una veintena de actividades diferentes que se desarrollarán, principalmente, en espacios abiertos de la ciudad.

La programación comenzará el próximo lunes, 29 de junio, con un campus de verano y habrá actividades todas las semanas hasta el 5 de septiembre de forma ininterrumpida, en espacios como los jardines de San Antonio, el Rastro o el situado junto a La Viña, así como en espacios deportivos y de ocio de nuestra ciudad, La Casa de las Ideas, el skate park, la Cruyff Court, las piscinas de verano o el Centro Medioambiental San Nicolás.

Igualmente, habrá rutas y visitas guiadas que invitarán a conocer de una forma "divertida" la ciudad y el patrimonio, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, habrá talleres de actividad deportiva, como los dedicados a zumba, calistenia, powerlifting, yincana acuática o scooter freestyle, además de jornadas para mejorar las habilidades en deportes como el fútbol.

Por otro lado, en el apartado cultural, se ha apostado por introducir sesiones musicales que llevarán por título 'Los Jueves de La Viña', con DJ locales que animarán varias tardes en el parque aledaño a La Viña, a partir de las 19.00 horas. Se contará, en concreto, con DJ Poison (2 julio), DJ Margaret (30 julio) y DJ Buble (27 de agosto).

También habrá escape room, visitas culturales, campus de LEGO, juegos gigantes, talleres temáticos --como el que se dedicará el 1 de agosto a Japón--, una playzone de verano en el parque frente a La Casa de las Ideas, un campus de robótica o uno dedicado a la realización de cortometrajes de animación.

Inglés, fotografía, bonsáis, dibujo urbano o baile moderno serán también actividades que se realizarán a lo largo de las próximas semanas, en una programación que se realizará en horario de mañana y tarde y, los sábados, desde las 19.00 horas.

Estas actividades, además, se completarán con talleres como la escuela de padres que se desarrolla dentro del Punto de Salud del programa Kedada 3.0, que también tendrá varias sesiones durante el mes de julio.

Todas las actividades son de carácter gratuito y el único requisito para participar es el de contar con el carné Kedada, que puede adquirirse, también de forma gratuita, en el Espacio Joven Alberto Pindado o a la hora de participar en la propia actividad.

También en el Espacio Joven se podrán realizar las inscripciones en aquellas actividades que lo requieran.