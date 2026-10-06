Ayuntamiento de Ávila organiza una jornada el 17 de octubre con mayores para fomentar el envejecimiento saludable

ÁVILA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado para el próximo 17 de octubre una jornada destinada a mayores que tendrá como objetivo "recuperar tradiciones y fomentar el envejecimiento saludable".

La jornada, titulada 'Al son de Ávila', se desarrollará en el Episcopio y se propone "recuperar, aprender y transmitir los bailes, cantos y músicas tradicionales abulenses, generando espacios de encuentro y redes de participación entre personas de diferentes edades y procedencias".

A través de las actividades que se realizarán a lo largo de la jornada, se trabajará con los participantes la estimulación de la memoria, la coordinación motora, la expresión emocional y corporal, la creatividad y la autonomía, además de favorecer las relaciones interpersonales, señala el Consistorio a través de un comunicado.

La jornada constará de dos partes, de modo que, por la mañana, desde las 10 horas, se realizará un taller con el folclorista Daniel Pérez Ayuso, que ha dedicado su trayectoria a investigar, recuperar y mantener la transmisión de la tradición oral y musical castellana y extremeña.

Por la tarde, a partir de las 16 horas, será el grupo folklórico Urdimbre el encargado de realizar un taller en el que también se abordará la tradición musical y etnográfica de la provincia a través de la representación de una boda tradicional.

Ambas actividades tienen entrada gratuita, pero requieren inscripción, enviando un correo electrónico a raiz.viva.abulense@gmail.com