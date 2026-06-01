El Ayuntamiento de Ávila organiza talleres juveniles de juegos gigantes, cortos, supervivencia y bordado

ÁVILA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha organizado diversos talleres juveniles en el marco del programa 'Kedada 3.0' que incluirán juegos gigantes, cortos, un juego de supervivencia o una actividad de bordado para decorar camisetas.

Así, este viernes 5 de junio, desde las 18.00 horas, en La Casa de las Ideas, habrá un campeonato de billar para jóvenes entre diez y 18 años y, en el mismo espacio, el día siguiente, desde la misma hora, habrá un taller de bordado en el que los participantes, de diez a 16 años, aprenderán a decorar y personalizar ropa mediante técnicas básicas de bordado.

Igualmente, el 12 de junio, en dos sesiones a las 17.00 y 19.00 horas, los jóvenes entre doce y 16 años podrán acudir al jardín del paseo del Rastro para participar en 'Humanos vs Zombies', un juego de supervivencia y estrategia.

Posteriormente, el 13 de junio, La Casa de las Ideas acogerá, a partir de las 18.00 horas, un cine fórum para participantes de entre doce y 18 años con la proyección de 'Anochece en invierno', cortometraje ganador en el certamen Jóvenes Creadores que convoca el Ayuntamiento de Ávila.

Para el 18 de junio, además, se ha programado una actividad de creación de juegos gigantes, que se desarrollará a partir de las 18.30 horas, en la plaza Pedro Dávila, y está dirigida a jóvenes de entre diez y 18 años, según ha informado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas actividades tienen carácter gratuito y el único requisito para participar es estar en posesión del carné 'Kedada', también gratuito, que se puede obtener de forma previa en el Espacio Joven Alberto Pindado o el mismo día de la actividad.