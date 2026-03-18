Ayuntamiento de Ávila organiza viajes para las personas mayores para descubrir Cebreros, Úbeda y Beza

La teniente alcalde de Servicios Sociales de Ávila. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado dos viajes para dar a conocer a las personas mayores la localidad abulense de Cebreros, en el marco del programa 'Conoce tu provincia', así como para descubrir Úbeda y Baeza, en el marco del programa 'Conoce las Ciudades Patrimonio'

La teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, ha explicado que la primera de las actividades se realizará el 17 de abril e incluirá visita al Museo de Adolfo Suárez y la Transición (MAST), un paseo guiado por el centro de Cebreros, con visitas incluidas a la iglesia de Santiago Apóstol y a la casa natal del que fuera presidente del Gobierno, así como el almuerzo y, por la tarde, visita a una bodega.

Hasta el 25 de marzo estará abierto el plazo de inscripción para esta actividad, que busca que los mayores conozcan la provincia de Ávila, además de promover el envejecimiento activo y facilitar las relaciones sociales de las personas mayores, combatiendo la soledad.

A través de esta actividad, los participantes ya han podido conocer municipios y rincones de la provincia como Madrigal de las Altas Torres o Arenas de San Pedro, así como rincones de Gredos con el piorno en flor o las Cuevas del Águila.

Por su parte, también incluida en el Plan de Mayores, se desarrollará una nueva edición de la iniciativa 'Conoce las Ciudades Patrimonio', con una excursión programada del 6 al 8 de mayo a las ciudades jienenses de Úbeda y Baeza, que incluirá visitas guiadas a ambos enclaves así como una visita guiada y cata a una almazara.

En el marco de este programa, los participantes han podido conocer ya enclaves que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España como Segovia, Mérida o Cáceres.

En este caso, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de marzo y las inscripciones deben realizarse a través de la sede electrónica municipal (sede.avila.es) o en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos.