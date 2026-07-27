El Ayuntamiento de Ávila pide precaución a la población más vulnerable ante la llegada de humo de Burgohondo

Recomendaciones de Protección Civil y la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre las afecciones por humo. - CASTILLA Y LEÓN 112

ÁVILA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila, al igual que Protección Civil Castilla y León, ha trasladado un mensaje de precaución a la población de la capital, especialmente la más vulnerable, ante el denso humo que cubre la ciudad, procedente del incendio de Burgohondo.

Según han señalado fuentes del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, una nube de humo ha cubierto la ciudad a partir del mediodía, acompañada de olor a quemado, y ha alcanzado una mayor densidad sobre las 14.00 horas, algo que también se ha notado en localidades cercanas.

En este sentido, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ávila ha recordado la necesidad de tomar precauciones, especialmente, en el caso de personas con enfermedades cardiorrespiratorias, embarazadas, niños y personas mayores.

Igualmente, se recomienda evitar la exposición prolongada al humo, por los componentes que puede arrastrar procedentes del incendio, así como, en el interior de las viviendas, cerrar puertas y ventanas.

En el caso de detectar irritación de ojos o del aparato respiratorio, se recomienda contactar con el centro médico y seguir el tratamiento prescrito y, en las salidas que se deban hacer al exterior, es recomendable utilizar mascarillas FFP2 y gafas de protección para prevenir la irritación ocular y de las mucosas.

En un mensaje de Protección Civil, difundido por el 112 en la red social 'X' se indica que el humo es perjudicial porque contiene gases y partículas muy pequeñas que pueden "entrar en los pulmones y afectar a la salud".

Los síntomas más frecuentes, señalan, son la tos, irritación de ojos y de mucosas y garganta, dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, dolor de cabeza, cansancio o fatiga.