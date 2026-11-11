Ayuntamiento de Ávila precinta las zonas verdes e instalaciones deportivas exteriores por vientos de hasta 80 km/hora

ÁVILA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha precintado las zonas verdes de la ciudad, los parques y jardines, así como todas las instalaciones deportivas exteriores, ante los avisos por viento, especialmente, para esta tarde ya que se ha emitido aviso amarillo por rachas que pueden llegar a 80 kilómetros por hora.

Ante esta previsión que puede extenderse hasta la medianoche, se han cerrado parques y jardines y también todas las instalaciones deportivas que se encuentran al aire libre en la Ciudad Deportiva, en los complejos deportivos 'Manuel Sánchez Granado' y 'Sancti Spiritu' y también el polideportivo 'Pedro García Andrino'.

Permanecen abiertos los pabellones, las piscinas, la Cubierta Multiusos y las pistas de tenis cerradas del Complejo Manuel Sánchez Granado.

Así, se recomienda a la población evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del viento y extremar la precaución al circular por la vía pública.

Igualmente, se pide no transitar ni permanecer bajo árboles de gran porte, cornisas, fachadas, andamios, estructuras provisionales o cualquier otro elemento susceptible de desprenderse o caer por efecto del viento, además de extremar la precaución en parques, jardines y zonas arboladas de la ciudad.