Ayuntamiento de Ávila programa ocho experiencias gastrocuturales "únicas" los sábados de julio y agosto

Presentación de 'Experiencias en la muralla' que se desarrollará en Ávila los meses de julio y agosto. - AYTO DE ÁVILA

ÁVILA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado este verano una serie de "iniciativas gastroculturales únicas" que aunarán el patrimonio arquitectónico con el gastronómico en una nueva edición de las 'Experiencias en la muralla', que se celebrará los sábados de los meses de julio y agosto en el adarve de este monumento.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, junto con David Fernández y Mario García, de Óptima Cultura, ha presentado hoy la programación de esta iniciativa que alcanza su quinta edición de 'Experiencias en la Muralla', que comenzará el próximo 4 de julio y se desarrollará los sábados de julio y agosto, a las 20.30 horas, con un aforo máximo para 20 participantes.

Las diferentes experiencias, este año, llegarán de la mano de firmas abulenses dedicadas a la gastronomía y la elaboración de productos de calidad, como pueden ser vinos, embutidos, quesos, cervezas o dulces y también habrá oportunidad de vivir experiencias culinarias en sí.

Será, además, una experiencia gastrocultural, porque a la actividad culinaria se sumarán cada día actuaciones musicales en directo de artistas locales.

Esta experiencia en la muralla se completará con otra actividad ya tradicional en el calendario turístico estival, como son las visitas teatralizadas nocturnas, que comenzarán el 1 de julio y se desarrollarán los miércoles y jueves de julio y agosto.

Las 'Experiencias en la muralla' comenzarán el 4 de julio con 'Experiencia El Cobijo', una acción inclusiva de la mano de Faema y su restaurante inclusivo El Cobijo, y continuarán el 11 de julio con las hamburguesas abulenses que se podrán degustar en la 'Experiencia Nache's'.

El 18 de julio, habrá oportunidad de vivir una 'Experiencia Kerbest', con embutidos de la especialidad Wagyu o Hereford, maridados con vino de la tierra. Y julio finalizará, el día 25, con la 'Experiencia El Colmado de Soraya', que incluirá una cata de cervezas Tierra Vettona y vermú Delirios con variedad de embutidos, quesos y dulces de la tierra.

El primer sábado de agosto se podrá vivir la 'Experiencia Wakaya', con comida y bebida saludables, y el 8 de agosto será el turno de la 'Experiencia Sou Sushi', que ofrecerá a los participantes asistir a un showcooking de sushi.

Las tres últimas experiencias (15, 22 y 29 de agosto), corresponderán a productos de la tierra, Kerbest y 'Experiencia Oasis', que ofrecerá la posibilidad de asistir a un maridaje entre cócteles y entrantes.