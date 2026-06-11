Ayuntamiento de Ávila realizará trabajos de desbroce en un centenar de espacios de la ciudad

ÁVILA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila llegará a más de medio centenar de espacios de la ciudad con trabajos de desbroce como así se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, donde se ha dado cuenta del decreto de incoación del expediente de contratación del servicio para realizar tareas de desbroce y limpieza de maleza.

El contrato sale a licitación por 65.000 euros, IVA incluido, e incluye actuaciones en, al menos, medio centenar de espacios de la ciudad; entre ellos, la zona sin riego del lienzo norte de la muralla, el parque de El Soto y el preSoto, el aparcamiento del palacio de congresos y la pista de hípica, los entornos de la ermita de San Segundo y de Los Cuatro Postes o la zona verde del polígono de Vicolozano.

Este contrato se divide en tres lotes, correspondiente el primero de ellos al seguro de flota de vehículos (32.750 euro, exento de IVA); el segundo, al seguro de accidentes colectivo (8.800 euro, exento de IVA) y, el tercero, al seguro de vida colectivo (53.450 euro, exento de IVA).

Asimismo, se ha autorizado la disposición de gasto que, por una cuantía de 4.000 euros, se destina a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León para el servicio de intérpretes de lengua de signos española (LSE).

También en la reunión de este órgano de Gobierno municipal ha otorgado el apoyo del Ayuntamiento al proyecto denominado 'SporTEA: Observatorio y herramientas para la participación igualitaria de las personas con autismo en actividades deportivas', presentado por la Federación Autismo Castilla y León a la convocatoria de ayudas 2026 de programas sociales por territorio en Castilla y León de la fundación La Caixa.

La Junta de Gobierno Local se ha adherido, un año más, a la campaña que desarrollará la Fundación Miguel Ángel Blanco en el marco del 29 aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya) a manos de la banda terrorista ETA. Este año, el lema de la campaña es 'Tu legado nos compromete' y el Ayuntamiento tiene previsto realizar un acto de homenaje en memoria del concejal asesinado y de todas las víctimas del terrorismo el viernes 10 de julio.

En cuanto a las reservas de agua, los embalses de los que se abastece la capital abulense se encuentran al 96,6 por ciento de su capacidad total; esto es un 3,4 por ciento menos que hace un año en estas mismas fechas, y 2,4 puntos menos que la semana pasada. El abastecimiento se continúa realizando desde los embalses de Serones y Becerril.