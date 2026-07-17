Ayuntamiento de Ávila y red Huellas de Teresa acercan las fundaciones de la santa en forma de exposición al aire libre

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura y coordinador de la red 'Huellas de Teresa', Carlos López, visita la exposición de las fundaciones de Santa Teresa. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y la red de ciudades teresianas 'Huellas de Teresa' acercan las fundaciones de la santa a su ciudad natal con una exposición al aire libre instalada en la plaza de la Catedral que se podrá ver hasta el próximo 17 de agosto.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura y coordinador de la red 'Huellas de Teresa', Carlos López, ha visitado este viernes la muestra de la santa que fundó 17 conventos de monjas y frailes.

La exposición al aire libre recorre a través de ocho cubos de 120 por 200 centímetros las 14 ciudades que integran la red en las que santa Teresa realizó fundaciones, incluida Ávila.

En cada uno de los paneles que integran estos cubos, se encuentran ilustraciones originales, realizadas por el abulense Gerardo de la Fuente, de los monumentos más significativos de cada una de las 14 ciudades, acompañadas de información sobre la huella que dejó Teresa de Jesús en cada localidad.

En esta línea, se puede ampliar la información sobre la santa a través de códigos QR incluidos en cada panel para conocer detalles, historia y recorridos por cada uno de los enclaves teresianos.

La muestra tiene carácter itinerante y ya ha recorrido media docena de ciudades como Valladolid, Burgos, Salamanca, Alba de Tormes (Salamanca), Sevilla, Úbeda (Jaén), Villanueva de la Jara (Cuenca) o Toledo.

Tras su parada en Ávila continuará hacia Malagón (Ciudad Real), donde se expondrá en octubre y en noviembre a Caravaca de la Cruz (Murcia).

La red nació en el año 2015 con motivo de la conmemoración del V centenario del nacimiento de santa Teresa con el objetivo de dar a conocer la obra y el legado de la primera Doctora de la Iglesia.

Está integrada por las ciudades de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara y Burgos.