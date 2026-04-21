Ayuntamiento de Ávila refuerza atención al público y servicio del padrón por el proceso de regularización de migrantes

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) - ÁVILA, 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ávila ha reforzado la atención al público y el servicio del padrón para atender el proceso de regularización migratoria extraordinaria 2026 aprobado por el Gobierno de España.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 17 de abril, de los trámites, requisitos y plazos del proceso, ayer lunes comenzó el plazo para solicitar de forma presencial la regularización, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En este marco, los ayuntamientos son los responsables de expedir el certificado de empadronamiento que se requiere en el proceso, mientras que, en el caso de necesitar un certificado de vulnerabilidad, se debe solicitar a través del Registro municipal para su tramitación por los servicios sociales municipales.

Así, el Ayuntamiento de Ávila ha reforzado, ampliando el número de personas en atención al público, el servicio del padrón municipal, además de implementar mejoras técnicas que permitan agilizar los procesos.