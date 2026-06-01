Ayuntamiento de Ávila renueva su colaboración con Cáritas para el Hogar Santa Teresa, con 28.000 euros

Un momento de la firma del convenio. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y Cáritas Diocesana han renovado hoy su colaboración para el funcionamiento del Hogar Santa Teresa, que permite la acogida de personas que no tienen cobijo y que conlleva una aportación económica de 28.000 euros.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y el delegado episcopal de Cáritas Diocesana en Ávila, Antonio Nicolás, han rubricado hoy el convenio de colaboración han rubricado hoy el convenio de colaboración por el que la entidad diocesana alberga a quienes se encuentran en situación de estricta vulnerabilidad y, estando de paso, no disponen de alojamiento.

Junto con la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, y Marta Jiménez, coordinadora de Cáritas en Ávila, el regidor abulense ha subrayado el importante papel que desempeña esta entidad, que atendió el año pasado a unas 370 personas, mientras que en el comedor se facilitaron 17.000 comidas.

Este convenio es uno de los programas "más importantes" que desarrolla Cáritas Diocesana en Ávila, ha señalado Antonio Nicolás, destacando que, en este espacio, se ofrece el programa de acogida, así como un programa de inserción sociolaboral, junto con viviendas tuteladas por Cáritas, y también el comedor social, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En definitiva, se facilita no sólo alojamiento sino también cobertura de alimentación o vestuario a quienes se acercan al Hogar Santa Teresa de Cáritas Diocesana, donde se proporciona atención por el equipo de profesionales que lo atiende.

A través de este acuerdo, el Ayuntamiento de Ávila aporta 28.000 euros que permiten contribuir al mantenimiento del hogar, facilitando los procesos de inserción y recuperación de las personas sin hogar, en el marco del programa de atención sociosanitaria destinado a personas sin hogar de Cáritas Diocesana.