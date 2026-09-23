Ayuntamiento de Ávila visibiliza la trata de personas y explotación sexual con actividades y declaración institucional

Lectura del manifiesto. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha llamado la atención sobre la explotación sexual y la trata de personas con varias actividades en torno al 23 de septiembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.

Las actividades tienen como objetivo la "sensibilización y el refuerzo del compromiso frente a una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos, como es la trata de personas, que constituye una forma de violencia y de esclavitud contemporáneas que vulnera la dignidad y libertad de las personas".

Con este motivo, las actividades programadas por el Ayuntamiento de Ávila han incluido en esta jornada la lectura de una declaración institucional de rechazo a cualquier forma de explotación de seres humanos, así como la presentación de la Guía de Intervención Psicológica con Víctimas de Trata, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Esta guía, elaborada por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), recoge orientaciones para la intervención psicológica desde un enfoque basado sobre los derechos humanos, la perspectiva de género, la atención informada por el trauma o la recuperación integral de las víctimas.

La presentación de la guía se realizará mañana jueves, 24 de septiembre, en el Episcopio, a las 10.30 horas, y la actividad está dirigida a la ciudadanía en general y, de forma específica, a profesionales de la psicología, servicios sociales, sanidad, educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito jurídico o entidades del tercer sector.