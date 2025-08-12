El Ayuntamiento de Burgos achaca a "un fallo informático" la falta de documentación en la comisión de Participación

BURGOS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo concejal del Área de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha achacado a "un fallo informático" que a parte de los miembros de la comisión que preside no les llegase a tiempo la documentación adjunta que, sin embargo, sí ha estado en todo momento "a disposición en una carpeta común", ha asegurado.

Es la respuesta que ha dado este martes a una acusación del Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, que ha criticado la ausencia de esa documentación y ha calificado de una reunión "sin contenido" la primera ocasión que José Antonio López ha presidido la Concejalía de Participación Ciudadana. El PSOE ha criticado que el informe de quejas y sugerencias correspondiente al segundo trimestre de 2025 no se había facilitado a los miembros del órgano colegiado, quedando sobre la mesa hasta septiembre.

En este sentido, López ha acusado al PSOE de no saber "aceptar cuál es su rol en la vida política" y ha calificado su tarea de "oposición destructiva" con el único empeño "de evitar que la ciudad avance", al tiempo que ha subrayado que las críticas del PSOE "sólo buscan soliviantar, malmeter y crispar" entre las agrupaciones.

López ha indicado que desde la propia concejalía se está "valorando" proceder a una nueva convocatoria de la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias, junto con la de Participación, si "fuese posible", antes de que finalice el mes de agosto.

Ha aludido a los problemas de personal encontrados en esta área cuando llegó el PP hace dos años. En concreto, ha explicitado que en Participación Ciudadana la presencia de trabajadores "era irrisoria", mientras que la situación en Personal era "absolutamente caótica" por la "falta de liderazgo", lo que motivó que "uno de cada tres puestos" de trabajo estuviese sin cubrir cuando llegaron a la Alcaldía.

BARRIOS

Otro de los puntos de fricción ha sido la tramitación de los pagos a los barrios para la celebración de sus fiestas. López ha indicado que "sólo cuatro barrios" no han cobrado, los de Villafría, San Julián, G-3 y Villagonzalo Arenas, y en la actualidad están "tramitando" los pagos.

El proceso está ahora en "las resoluciones" que tiene que dictar el técnico de Administración General que el Ayuntamiento de Burgos ha incorporado recientemente. En este sentido, el PSOE ha criticado que aún "no se ha tramitado la justificación" de 2024, por lo que la resolución de la convocatoria del presente año "no puede llevarse a efecto" y algunos barrios se encuentran "sin cobrar todo lo correspondiente" al pasado ejercicio y sin saber la cantidad que se les reconocerá en el presente.

En relación a las subvenciones de 2025, López ha explicado que están todas las valoraciones listas, por lo que, como así rebate, "no es verdad" el augurio socialista de que hasta 2026 no estarán listas.