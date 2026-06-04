Ayuntamiento de Burgos adquiere nuevas parcelas para vivienda de alquiler social a jóvenes

Ballesteros durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que "se ha dado otro paso más" con la adquisición de varias parcela del pueblo antiguo de Gamonal, por importe de 239.461 euros, con el objetivo de "construir viviendas municipales para alquiler social para jóvenes".

Este trámite da continuidad al acuerdo de adjudicación aprobado a finales de 2025 para la compra onerosa de los terrenos y estas parcelas se suman a las ya adquiridas en 2024, "por lo que se consolida la apuesta del equipo de gobierno" por un proyecto que ofrece soluciones habitacionales estables a los jóvenes y funcionará como un motor de regeneración urbana para el barrio.

Aunque, como ha recordado Ballesteros en la rueda de prensa, el Ministerio de Vivienda rechazó la petición de fondos para este proyecto, el equipo de Gobierno del Consistorio "decidió seguir apostando por este proyecto, dado el interés y dada la necesidad también del desarrollo de vivienda destinada a jóvenes, en este caso en régimen de alquiler".

Por otro lado, Andrea Ballesteros ha explicado que en la Junta de Gobierno se ha formalizado la suspensión temporal de las obras de reconstrucción del puente en la carretera del Castillo, cuyos trabajos se paralizaron de forma provisional para que se pudiera celebrar la fiesta de la Virgen Blanca.

Asimismo, en la Junta Local se han desestimado las alegaciones presentadas por la empresa Padecasa Obras y Servicios, ratificando una penalización de 10.363,61 euros por el retraso en los plazos de ejecución de las obras del carril bici de la avenida de la Constitución.

"Ya dimos cuenta hace varias semanas de que se había iniciado un trámite de imposición de penalidades a esta empresa por las demoras que hubo en el desarrollo de la obra del carril bici en Avenida Constitución Española", ha apuntado Ballesteros, quien ha precisado que la compañía recurrió y alegó contra esta imposición pero el Consistorio "entiende que no tiene razón".

Por ello, se ha acordado imponer una penalidad de 10.363 euros.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL-

Por otro lado, en Junta de Gobierno se ha aprobado una modificación del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2026 para incorporar una nueva campaña que lleva por lema 'Evolucionamos, Burgos crece contigo', se desarrollará a lo largo de los próximos meses con el buzoneo de información de lo que ha hecho el Ayuntamiento en los últimos años.

Tiene un coste de 5.100 euros y como ha afirmado Ballesteros " es información al ciudadano, es transparencia y saber también qué se ha estado haciendo por parte del Ayuntamiento en los últimos años".

SENDA DE VILLATORO

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado, además, la adjudicación de las obras de conexión del barrio de Villatoro, una actuación "muy demandada" por los vecinos de la zona que contempla la creación de una senda peatonal y de un carril bici para enlazar este núcleo urbano con el centro de la ciudad, según ha avanzado la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

El proyecto ha sido adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las firmas Herrero Temiño y Asfaltia por un importe global de 3.482.632 euros. El contrato establece un plazo de ejecución de 12 meses y un periodo de garantía de cinco años.