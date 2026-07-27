El Ayuntamiento de Burgos aprena una oferta de empleo de 85 plazas para 2026

BURGOS 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Yolanda Barriuso, ha dado cuenta de la aprobación de la oferta de empleo para 2026 que supone un total de 85 plazas repartidas entre el acceso libre y la promoción interna.

La propuesta busca dimensionar la plantilla municipal y dotarla de mayor estabilidad, tras contabilizar las bajas por jubilación y fallecimiento registradas a lo largo de 2025 y durante el primer semestre de este año.

Según ha informado Barriuso, el bloque principal de acceso libre ordinario contempla 39 plazas calculadas sobre los topes de reposición vigentes, prorrogados desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, el Ayuntamiento oferta 19 puestos bajo la tasa ordinaria del 110 por ciento. Entre los que figuran tres técnicos de administración general, un director de biblioteca, un archivero, un ingeniero técnico industrial, dos administrativos, dos técnicos de cultura, dos peones y seis subalternos- y otros once plazas de los sectores prioritarios (tasa del 120 por ciento) y Policía Local (125 por ciento), que incluyen siete agentes de Policía, tres auxiliares y un bombero.

A esta cifra se suman las plazas del Servicio de Movilidad y Transportes, que oferta tres puestos de conductor-perceptor y tres de auxiliar administrativo tras la jubilación de cinco empleados, así como el Servicio Municipal de Deportes, que incorporará dos auxiliares de instalaciones y un auxiliar administrativo.

Del conjunto de esta oferta de acceso libre, el 7 por ciento quedará reservado para personas con discapacidad, lo que supondrá tres plazas adaptadas en las oposiciones de administrativo y auxiliar.

PROMOCIÓN INTERNA

Además de la tasa de reposición convencional, el Consistorio sumará otras 46 plazas por vías complementarias. Entre ellas destacan once plazas adicionales de bombero por turno libre, amparadas en la normativa presupuestaria para garantizar la cobertura del convenio firmado con la Diputación de Burgos para la prestación del servicio en el medio rural (2025-2028).

A ello se añade el reciente acuerdo marco a cinco años, que exige mantener un retén mínimo de 18 efectivos en plantilla y obliga a ofertar todas las vacantes presupuestadas, elevando a 12 el total de nuevos bomberos base de esta convocatoria.

Por su parte, el área de Seguridad Ciudadana incorporará diez plazas extra de agentes de Policía para cubrir los huecos dejados por la última promoción interna de oficiales. Asimismo, se sumarán 14 plazas de administrativo por turno libre al haber quedado desiertas en el anterior proceso de promoción interna, acogiéndose al artículo 69 del reglamento de ingreso de personal.

En el apartado de promoción interna se han consignado once puestos, concretamente cuatro administrativos de administración general para personal funcionario; tres inspectores de línea, un administrativo y dos jefes de negociado en el servicio de autobuses; y un encargado en las instalaciones deportivas.

Con esta distribución, la oferta pública se sitúa como una de las más ambiciosas de los últimos años con el objetivo de reducir la interinidad en la administración local.