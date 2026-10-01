Ayuntamiento de Burgos aprueba el estudio de detalle para reordenar los volúmenes en la plaza Vega

BURGOS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el estudio de detalle promovido por Residencial Plaza Vega para reordenar los volúmenes en la esquina noroeste de la plaza, sobre una parcela que actualmente se encuentra sin edificar.

Ballesteros ha explicado, en la rueda de prensa, que es "un trámite inicial para la reordenación de volúmenes, no hay edificación" ya que la propuesta plantea redistribuir los metros cuadrados autorizados ya que incorpora una planta más -un ático- pero reduce la superficie en el resto de los niveles.

El expediente continuará ahora su tramitación administrativa habitual en la Gerencia de Urbanismo de cara al Pleno.

Además, Ballesteros ha avanzado que se ha designado también la dirección facultativa de las obras de urbanización pendientes en Coprasa.

Este trámite, enmarcado en las ejecuciones subsidiarias previstas por el Consistorio, recae de forma conjunta en las empresas MBG Ingeniería Arquitectura y Construcciones Jacinto Lázaro, tras el acuerdo alcanzado entre ambas firmas.

En el capítulo patrimonial, la portavoz ha indicado que el Ayuntamiento ha declarado la titularidad municipal de la finca registral número 6.511, un solar de reducidas dimensiones ubicado en el ámbito del antiguo mercado de La Milanera.

La Junta de Gobierno también ha adjudicado el contrato de suministro de baldosas destinado a la brigada de obras municipal.

El acuerdo abarca los cuatro lotes licitados, que comprenden baldosas silíceas con textura pulida y sin pulir, baldosas de áridos y baldosas de hormigón, materiales con los que el servicio municipal acometerá pequeñas reparaciones en la vía pública.

En la misma sesión, se ha aprobado la modificación del contrato de ejecución de las obras correspondientes a la tercera fase de la reforma del centro cívico de Río Vena y su área de deportes, un proyecto desarrollado junto a la UTE Río Vena.

"Era una cuestión que teníamos pendiente de aprobar", ha asegurado la portavoz, quien ha apuntado que la modificación del precio establecido en el contrato es de 402.552 euros con el IVA 487.088,75 euros.

Además, en la Junta de Gobierno se ha procedido a abonar o a facilitar el abonode diversas facturas que estaban pendientes por la gestión de la Casa de la Encina.