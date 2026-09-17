Burgos aprueba una instrucción interna para desatascar las facturas pendientes de pago tras una sentencia

BURGOS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves una instrucción interna diseñada para "unificar y desatascar" la tramitación de las facturas pendientes "lo que se conoce como reconocimientos extrajudiciales de crédito", como así lo ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Andrea Ballesteros.

La portavoz ha recordado que en los últimos meses "había quedado parada la gestión de los reconocimientos extrajudiciales de crédito" en el Ayuntamiento como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo del 15 de junio, por lo que se pidió a los habilitados nacionales "que desarrollaran o elaboraran una instrucción general para poder trabajar de igual manera en todas las áreas del Ayuntamiento"

Asimismo, Andrea Ballesteros ha subrayado la que instrucción "resuelve la inmensa mayoría de los problemas" que el Consistorio estaba teniendo con los reconocimientos extrajudiciales de crédito, "es decir, cómo proceder a la gestión, a la tramitación de esas facturas".

La directriz divide los expedientes en dos supuestos prácticos. Por un lado, aquellas prestaciones realizadas sin contrato o con órdenes de continuidad que carecían de crédito en el origen se reconducirán conforme al criterio del alto tribunal, abonando únicamente el coste real del servicio y el IVA correspondiente, excluyendo los gastos generales y el beneficio industrial.

Por otro lado están las facturas derivadas de contratos vencidos que sí disponen de cobertura presupuestaria y se encuentran en proceso de nueva licitación se tramitarán de la forma habitual, lo que permite liquidar el importe íntegro (coste real, gastos generales, beneficio industrial e IVA), al ampararse también en otra sentencia del Supremo del 8 de junio.

Al amparo de esta nueva norma, el Consistorio ha desbloqueado y aprobado una serie de pagos pendientes que llevaban semanas sobre la mesa. Entre ellos figuran contratos esenciales como el mantenimiento de aparatos elevadores, el servicio de telefonía fija y datos, la instalación de equipos audiovisuales y el suministro de gas natural a comercializadoras del sector, este último por un importe superior a los 628.000 euros.

Esta instrucción interna, lo que traslada o lo que acuerda la Junta de Gobierno local, es cómo proceder respecto a las facturas que se trasladen al Ayuntamiento por parte de terceros que hayan prestado principalmente servicios en este ayuntamiento va a ser de dos maneras. ha indicado la portavoz del equipo de Gobierno.

OTRAS PARTIDAS.

Por otro lado, En el capítulo de inversiones, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de remodelación de la fase 2 de las calles Mérida de Castilla la Vieja y Mérida de Montija, redactado por la mercantil MBG Ingeniería y Arquitectura SL.

El presupuesto de ejecución material asciende a 2.749.037,83 euros -incluyendo el IVA- y contempla un plazo de obra de diez meses. Su financiación está ligada a la operación de crédito de 18 millones de euros, pendiente de la autorización ministerial para refinanciar la deuda de los antiguos consorcios.

Asimismo, se ha iniciado el expediente de expropiación para fijar el justiprecio de una de las fincas afectadas en la calle Doctor Fleming, tasada en 145.540 euros, dentro de las actuaciones previstas por la Gerencia Municipal de Urbanismo.

En el ámbito cultural y de promoción de ciudad, se ha aprobado el abono del primer 75 por ciento de la aportación económica anual de 2026 para Proburgos, cifrada en 900.000 euros, destinada a cubrir la gestión del Fórum Evolución.