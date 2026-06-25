El Ayuntamiento de Burgos aprueba la mesa de contratación para las obras de reordenación de la avenida Derechos Humanos

BURGOS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que la Junta de Gobierno se ha ha aprobado el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación para las obras en la avenida Derechos Humanos, un proyecto que incluye la construcción de dos nuevas glorietas y la habilitación de zonas de aparcamiento regulado entre ambas en el marco de la reordenación integral de esta vía.

Por lo que respecta al ámbito de la atención al ciudadano, el equipo de Gobierno ha aprobado los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para el nuevo contrato de asistencia técnica a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic), cuyo servicio anterior había finalizado recientemente.

En concreto, el presupuesto base de licitación se ha fijado en 645.728 euros y el contrato será publicado próximamente en el perfil del contratante.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha autorizado la licitación del contrato de diseño, impresión y distribución de materiales divulgativos de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, un servicio que cuenta con un presupuesto de 386.726,29 euros y una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos.

El contrato se divide en dos lotes: el primero, destinado a materiales de pequeño formato (programas de mano, cartelería de las casas de cultura o el Teatro Principal), asciende a 355.161 euros; mientras que el segundo, enfocado a soportes de gran formato, cuenta con una dotación de 31.564 euros.

El concejal responsable ha subrayado que, tras un largo proceso de redacción de pliegos iniciado el pasado año, se logra finalmente poner en marcha este contrato necesario para el correcto funcionamiento de los servicios culturales.

El órgano de gobierno ha aprobado también la segunda modificación del contrato de servicios técnicos para el desarrollo de espectáculos y actividades culturales y festivas.

Esta ampliación permite incrementar el presupuesto destinado a la empresa adjudicataria, Producciones Salas, en 364.910 euros, con lo que se alcanza el límite legal del 50 por ciento de modificación permitido por la normativa vigente.

Este incremento permitirá cubrir las necesidades técnicas de los eventos gestionados tanto por la Gerencia de Cultura como por el área de Festejos, incluida la programación en el Teatro Principal y la Casa de Cultura de Gamonal, hasta la conclusión del contrato, prevista para mediados del próximo mes de julio.