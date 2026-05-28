El Ayuntamiento de Burgos aprueba un nuevo contrato de los centros cívicos por 17,9 millones

Archivo - Andrea Ballesteros durante una rueda de prensa. - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el pliego de condiciones para la licitación del contrato de gestión de las actividades de la red de centros cívicos de la ciudad, que saldrá a concurso con un presupuesto base de licitación de 17.925.314 euros para un periodo inicial de dos años, prorrogable por otras dos anualidades.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, quien ha explicado los detalles de este expediente tras la Junta de Gobierno Local del Consistorio, uno de los de mayor envergadura económica de la Gerencia de Servicios Sociales.

La portavoz del equipo de Gobierno ha destacado que este nuevo contrato supone un incremento de casi "tres millones de euros respecto al anterior", adjudicado en su día por 14,8 millones, debido al encarecimiento de los materiales de gestión.

El servicio se dividirá en cinco lotes: conserjería e información, infancia y ludotecas, salas de encuentro, programas de promoción social para adultos y el servicio de bibliotecas. La licitación da cobertura a los siete centros cívicos actualmente operativos en la ciudad, ya que el futuro centro cívico Oeste ha quedado fuera de este pliego de manera temporal al no haber concluido todavía sus obras.

Según ha detallado Ballesteros, una vez que la infraestructura esté finalizada se incorporará a la red mediante una modificación contractual o un contrato complementario que asumirá la conserjería, las salas de encuentro y los programas sociales, precisando que este nuevo espacio no contará con biblioteca.

OTROS ACUERDOS

En la sesión de la Junta de Gobierno se ha procedido también a la adjudicación de las obras y suministros tramitados por la vía de urgencia a raíz del grave incendio que afectó a las cocheras municipales el pasado 20 de abril. Se trata de las de demolición y consolidación y de la estación de carga rápida.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno también a la puesta en servicio y ocupación efectiva de las obras de reconstrucción del puente de la carretera del Castillo, ubicado sobre las calles Murallas y Corazas.

La portavoz ha aclarado que no se trata de la recepción definitiva de la infraestructura, sino de una apertura provisional dispuesta específicamente para este domingo con motivo de la celebración de la romería de la Virgen Blanca, facilitando así el paso de la ciudadanía.

En materia de Cultura, la Junta de Gobierno ha modificado de forma puntual el Plan Estratégico de Subvenciones de Alcaldía para incorporar dos proyectos culturales vinculados al presupuesto en vigor. Se trata la preparación de una exposición y un documental sobre las Leyes de Burgos (con un crédito de 200.000 euros) y la muestra Cosmópolis (dotada con 100.000 euros), prevista para antes del fin del mandato.