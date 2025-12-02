Aprobada la modificación que permitirá elevar la altura del Estadio de El Plantío

BURGOS, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo ha dado el visto bueno a la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la modificación de volúmenes en Estadio de El Plantío.

Con esta modificación, el Estadio pasará a tener una capacidad cercana a los 19.000 espectadores, y además está previsto que se aprovechen diferentes estancias para nuevos negocios de hostelería, medicina deportiva y ámbitos similares.

Esta medida busca establecer la compatibilidad de usos en los sistemas generales de equipamiento deportivo municipal y "una ordenación detallada" específica para el estadio, según ha explicado el presidente de Urbanismo, Juan Manuel Manso.

La decisión supone un "paso clave" tras la aprobación inicial del documento en marzo de 2025 y acerca la posibilidad de iniciar la siguiente fase del proyecto de remodelación integral.

El cambio más relevante de la modificación afecta "a la edificabilidad y volumetría del estadio", que se ajusta al diseño final que no estaba disponible en la fase inicial.

Asimismo, la aprobación provisional contempla el aumento de los usos compatibles en los sistemas generales de equipamiento deportivo, al pasar del 25 por ciento al 49. En cuanto a la volumetría del Estadio de El Plantío, se ha procedido a bajar la altura máxima prevista en gran parte del estadio de 30 metros a 26 metros en el cuerpo principal de la edificación -tribuna principal y fondos-.

El proyecto introduce una excepción en la cubierta, donde algunos elementos estructurales subirán hasta los 32 metros.

En la misma sesión se ha aprobado definitivamente la modificación puntual del PGOU relativa a la ordenación detallada de la zona de la plaza Luis Martín Santos y calle Concepción, promovida por la Fundación Círculo de Burgos para el acceso a la plaza particular de este entorno.

El Consejo de Urbanismo también ha informado de la licitación del proyecto de accesibilidad peatonal y ciclista al barrio Villatoro, con un presupuesto de 4,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Y del proyecto modificado, referente a los inmuebles de Policía y Bomberos por valor de 358.441,63 euros, que amplía el plazo de ejecución hasta el 12 de febrero.

Manso ha indicado que las obras "van a buen ritmo" y está previsto su recepción antes del 31 de marzo de 2026, para que luego el Ayuntamiento justifique ante Europa las subvenciones que han permitido la reforma de estos inmuebles antes del 30 de junio.

Urbanismo también ha aprobado el proyecto del ambigú del paseo de La Isla. El presidente de la Gerencia también ha explicado que las seis nuevas pasarelas sobre el Arlanzón se realizarán en "tres anualidades"; mientras que el proyecto de remodelación del lado derecho de la avenida del Arlanzón será un proyecto "innovador".