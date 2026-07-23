El Ayuntamiento de Burgos aprueba la subasta de una parcela en Villalonquéjar y sanciona a la concesionaria de Bicibur

BURGOS, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado este jueves el pliego de condiciones para sacar a subasta pública la parcela número 42 del polígono industrial Villalonquéjar IV, con un precio de salida de 437.126 euros computable al alza, al tiempo que ha adoptado la decisión de sancionar a la concesionaria de Bicibur, tras estimar solo parcialmente sus alegaciones por infracciones muy graves.

Esta medida se enmarca en la dinámica de enajenación de suelos pertenecientes a los extintos consorcios del polígono y de la variante ferroviaria, según ha informado la portavoz, Andrea Ballesteros.

En materia de infraestructuras deportivas, también se ha nombrado a los miembros del jurado que valorarán las 17 propuestas presentadas por diferentes estudios de arquitectura para la redacción del proyecto del nuevo centro deportivo de la antigua parcela de CLH.

El tribunal, compuesto por técnicos municipales de licencias, urbanismo y deportes, junto a representantes de los colegios de ingenieros y arquitectos, elegirá la propuesta ganadora con el objetivo de que la redacción del proyecto quede concluida dentro del presente mandato.

También en el área de deportes se ha adjudicado a la firma Barrio Cameno el contrato para la redacción del proyecto de remodelación y nuevos vestuarios de los campos de fútbol de Payafría por un importe de 108.779 euros, fijándo también la finalización de la redacción como horizonte para mayo de 2027.

En el ámbito de la movilidad e infraestructuras, Ballesterois ha informado de que se ha designado la dirección facultativa para las obras de accesibilidad peatonal y ciclista al barrio de Villatoro.

Los trabajos, que ejecutará la UTE Carril Villatoro por un precio de 3.482.632 euros y arrancarán el 6 de agosto. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de doce meses y una garantía de cinco años.

Paralelamente, se ha anunciado que la campaña anual de aglomerado arrancará también en el mes de agosto y afectará a un total de doce calles de la ciudad.

Para el suministro de material de la Brigada de Obras Municipal, se ha sacado a licitación el contrato de baldosas de cemento por un presupuesto base de 400.000 euros para dos años, prorrogable por otros dos.

En materia de movilidad, la Junta de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 8.935 euros a la empresa concesionaria del servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicibur, tras estimar solo parcialmente sus alegaciones por infracciones muy graves.

El expediente sancionador se fundamenta en el incumplimiento del número de vehículos operativos --se contabilizaron apenas 40 bicicletas de las 150 exigidas por pliego, tras faltar la incorporación anual de 40 unidades-- y en la inoperatividad de los puntos de préstamo ubicados en la estación de tren y en la Casa de la Cultura de Gamonal.

En el área de Servicios Sociales, se ha adjudicado el contrato de gestión de la casa de acogida La Encina a la UTE formada por la Fundación Lesmes y el Comité Ciudadano Antisida.

La propuesta, única presentada al proceso, obtuvo una valoración técnica y económica de 83,25 puntos sobre 100, garantizando así la continuidad del servicio.

En materia deportiva, el Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación del contrato de patrocinio publicitario con el Club Baloncesto San Pablo por una cuantía total de 2.199.900 euros repartidos entre las temporadas 2025-2026 y 2026-2027 bajo la marca institucional 'Burgos'.

Y en el apartado económico, se ha dado luz verde al último reconocimiento extrajudicial de crédito del mes de junio relativo a la Escuela Municipal de Música y se ha acordado la devolución de la garantía definitiva de 4.840 euros a su gestor tras la conclusión del curso escolar.

Paralelamente, la Gerencia de Cultura ultima la propuesta de responsabilidad patrimonial para compensar a la empresa por las pérdidas derivadas de la prestación obligada del servicio.