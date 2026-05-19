El Ayuntamiento de Burgos avanza en el centro social de San Juan, la calle Frías y el carril bici de Derechos Humanos

BURGOS, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado de manera inicial del estudio de detalle para la construcción de un centro social de la Barriada de San Juan Bautista, un proyecto muy demandado por los vecinos de la zona.

Este paso administrativo permitirá ordenar la parcela municipal destinada a equipamientos de bienestar y servicios sociales; así lo ha apuntado el vicepresidente de la Gerencia, José Antonio López.

Según consta en el expediente, la tramitación de este estudio de detalle era necesaria al no definir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de forma concreta la ordenación de los volúmenes, las alineaciones y la disposición final del inmueble.

Los redactores del documento han subsanado las deficiencias técnicas detectadas en la propuesta inicial, por lo que el acuerdo actual supone un impulso definitivo para el proyecto.

La aprobación del estudio de detalle, que ahora se someterá a un plazo de exposición pública de un mes antes de solicitar los informes sectoriales preceptivos, no altera la clasificación del suelo ni modifica el PGOU, limitándose a concretar las condiciones de edificación ya previstas.

Una segunda actuación se va a centrar en el proyecto de remodelación de la calle Frías, en la zona sur de la ciudad, tras recibir el informe favorable el pasado mes de abril por parte de los servicios técnicos de Infraestructuras, Tráfico, Medio Ambiente y Bomberos.

La intervención, adjudicada inicialmente en junio de 2025, tiene como objetivos mejorar la accesibilidad peatonal, garantizar la seguridad vial manteniendo el doble sentido de circulación, reordenar el espacio urbano e incorporar nuevas zonas verdes.

La licitación de los trabajos, que se gestionará de forma electrónica, se ha dividido en dos lotes: uno para la redacción del proyecto y dirección de obra, y un segundo para la coordinación de seguridad y salud.

Entre las actuaciones principales destaca la ampliación de las aceras hasta los 2,30 metros de ancho y la instalación de escaleras accesibles para salvar los desniveles.

Asimismo, se mantendrá la calzada con una anchura de seis metros y el aparcamiento en batería, lo que supondrá una ligera reducción de las plazas de estacionamiento, que pasarán de las 30 actuales a un total de 25.

En el apartado medioambiental, se contempla una plantación compensatoria con nuevas especies tras la retirada de nueve árboles. El plazo de ejecución estimado para estas obras es de seis meses.

En la misma sesión, se ha aprobado el expediente de contratación para redactar el proyecto de construcción de un carril bici segregado y la reforma de varias intersecciones en la avenida de los Derechos Humanos.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 145.075,86 euros y un plazo de ejecución de seis meses para la elaboración del documento técnico.