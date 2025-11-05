Ayuntamiento de Burgos avanza en movilidad sostenible con un nuevo tramo de 365 metros en la zona de Las Huelgas

Ayala, Manso y concejales del PSOE visitan el nuevo tramo de carril bici en las Huelgas, en Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha destacado este miércoles "la apuesta del Ayuntamiento" por la movilidad sostenible durante la presentación del nuevo tramo de carril bici habilitado en la zona de Las Huelgas.

Ayala ha agradecido la presencia de el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, así como de los concejales del Partido Socialista, personal de la empresa y de la técnica de Movilidad del Consistorio, "que es el alma de este proyecto", ha indicado la alcaldesa.

Este nuevo tramo cuenta con 365 metros lineales de "recorrido bidireccional" y ha supuesto una inversión de 305.000 euros procedentes de fondos europeos", como ha explicado Cristina Ayala, quien ha subrayado que este proyecto "forma parte del compromiso" del equipo de Gobierno con un modelo de "ciudad más sostenible", en el que se amplíen las opciones de desplazamiento seguro tanto para "peatones como para ciclistas".

Según ha explicado Ayala, el objetivo de la actuación es "conectar y ampliar la red de carriles bici de Burgos" y permitir una mayor "integración" de los distintos tramos y facilitar "una alternativa real al vehículo privado".

El objetivo que se plantea el Consistorio es ofrecer a los burgaleses infraestructuras que los animen a optar por "caminar y usar la bicicleta" o los vehículos de movilidad personal.

Al respecto, la alcaldesa ha recordado que el proyecto fue diseñado durante el anterior mandato y ejecutado bajo la actual Corporación, en el marco de los programas financiados por la Unión Europea para el fomento de la movilidad sostenible.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, ha avanzado que el Ayuntamiento tiene actualmente adjudicados varios proyectos con carril bici, entre ellos el del Bulevar en su tramo 3, que incluirá "dos carriles ciclistas, uno por cada sentido"; así como los accesos a Cortes y la próxima licitación del carril bici y senda peatonal hacia Villatoro y la Facultad de Medicina, con una inversión global de 4,5 millones de euros.

Manso ha añadido que todas las nuevas actuaciones "incorporan carriles bici segregados de las aceras", con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

Además, el concejal ha recordado que recientemente se ha inaugurado la primera glorieta holandesa de la ciudad, con el carril bici integrado en su diseño, y que el Gobierno municipal prevé cerrar el mandato "con un récord de construcción" de vías ciclistas.

En este sentido, la alcaldesa ha apuntado que su equipo cree en la movilidad sostenible y lo demuestra "con hechos". Tanto es así que no solamente en aspectos relacionados con la movilidad, sino en inversión en global, con una inversión "récord con 50 millones en ejecución".