Ayuntamiento de Burgos cerrará la oficina de Asunción de Nuestra Señora tras finalizar el proceso de regularización

BURGOS 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos cerrará esta semana la oficina provisional del Servicio de Estadística y Padrón ubicada en la calle Asunción de Nuestra Señora, una vez finalizado el proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes que durante casi dos meses provocó un importante incremento de la demanda de este servicio.

El último día de atención al público en esta sede será este jueves. A partir del viernes 7 de agosto, la atención presencial del Padrón volverá a prestarse en las dependencias habituales del Servicio de Estadística, situadas en el Paseo del Espolón, junto al Ayuntamiento, según informa en un comunicado.

El Ayuntamiento ha elegido esta fecha para realizar el traslado al coincidir con viernes, jornada en la que la atención al ciudadano se presta exclusivamente mediante cita previa, "lo que facilita el cambio de ubicación y garantiza una transición ordenada". Desde el lunes día 10, el servicio recuperará plenamente su funcionamiento habitual en las instalaciones del Paseo del Espolón.

La apertura de la oficina provisional en Asunción de Nuestra Señora se puso en marcha a comienzos del pasado mes de julio como respuesta al "notable incremento" de la carga de trabajo derivado del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.

Con la finalización de este proceso extraordinario y la conclusión, a mediados de agosto, de los contratos temporales de refuerzo, el servicio volverá a su estructura ordinaria.

La atención al ciudadano en materia de Padrón contará con las seis trabajadoras habituales del Servicio de Estadística en el Paseo del Espolón, a las que se suman otras tres profesionales que prestan este servicio en las dependencias municipales de Sonsoles Ballvé, en Gamonal.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos durante estas semanas y destaca el esfuerzo realizado por el personal municipal para adaptar el servicio a una situación excepcional, garantizando en todo momento una atención eficaz y de calidad.