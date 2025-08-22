El Ayuntamiento de Burgos confía en abrir la oficina de turismo del Espolón en Semana Santa

BURGOS, 22 de agosto (EUROPA PRESS)

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha avanzado que la nueva Oficina de Turismo, que está previsto ocupe un bajo del Teatro Principal, "abrirá sus puertas para Semana Santa".

Niño ha recordado que este era uno de los proyectos preferentes del equipo de Gobierno al entrar en el Ayuntamiento. Hasta ahora la oficina de turismo ha estado ubicada en el edificio del Centro de Interpretación y Recepción de Turistas (Citur), a unos metros de Catedral, pero de "escasa visibilidad". Con esta solución, la nueva oficina pasará a estar "en paseo del Espolón, un lugar mucho más adecuado".

Según ha indicado el concejal, los turistas se han quejado "en varias ocasiones de que la ubicación no es la más idónea". Al comienzo del mandato, la propia alcaldesa anunció la intención de que esta oficina estuviera en la actual Casa de los Gigantillos. Se trata de un espacio "diáfano, más adecuado para este fin que para albergar el pequeño museo dedicado a los emblemas de la ciudad".

El coste estimado de este proyecto es de 115.000 euros, según el concejal de Turismo. El nuevo espacio abierto al turismo tiene 120 metros cuadrados y se compone de un vestíbulo, una zona de atención al público, una zona de espera, mostrador, almacén y vestuario.

Niño ha recordado que el equipo de Gobierno va a buscar otro local para albergar el contenido de la Casa de los Gigantillos, "adecuado a la altura de los Gigantillos y Gigantones" -que tienen tres metros de altura-, para recogerlos y crear unas dependencias "más acordes". En el Consistorio cuentan con "alternativas posibles", si bie no ha concretado al estar "en estudio".

Con el traslado, el Ayuntamiento tiene previsto darle otros usos al edificio de Citur, aunque aún tiene que decidir y repensar qué hacer con ellos. Por lo que respecta a las instalaciones anejas que alberga la oficina actual, Niño ha asegurado que para la primera se buscará una ubicación y la segunda se va a clausurar y su contenido será parte del nuevo centro de enología y gastroturismo que tiene previsto construir el Ayuntamiento.

Por lo que respecta al Plan Estratégico de Turismo, el Ayuntamiento sigue trabajando su implantación, así como en la comunicación digital para "mejorar" su relación con los posibles visitantes, las redes sociales y el fomento de la gastronomía relacionada con el turismo.