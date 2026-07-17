El Ayuntamiento de Burgos creará una red de refugios climáticos en la ciudad tras un acuerdo entre PP y PSOE

BURGOS, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la creación de una red de refugios climáticos en la ciudad tras un acuerdo de PP y PSOE, que se centrará en una "estrategia conjunta entre todas las áreas del Consistorio".

El objetivo es habilitar equipamientos públicos cerrados y parques exteriores ya existentes como puntos de alivio térmico, a los que se dotará de los medios necesarios y se plasmará su ubicación en un mapa municipal accesible para la ciudadanía.

La medida también se centra en la infraestructura verde y las rutas sombreadas, una medida que propone priorizar el arbolado y las zonas verdes como una prioridad de salud pública, diseñando itinerarios peatonales protegidos con sombra.

La propuesta exige garantizar que tanto la planificación como la evaluación de estas medidas recaigan exclusivamente en manos de los servicios técnicos del Consistorio.

Asimismo, insta a gestionar de forma activa la captación de fondos externos --ya sean europeos, estatales o autonómicos-- para asegurar el desarrollo progresivo de la red sin comprometer las arcas locales.

La propuesta ha sido defendida como un planteamiento "realista y compatible" con las necesidades de la ciudad, que se alinea "estrechamente" con las recomendaciones emitidas por el Procurador del Común de Castilla y León para hacer frente a los periodos de calor extremo.

ARCHIVO

Durante la sesión plenaria también se ha abordado la cuestión relativa a la ampliación del Archivo. En este caso, el Pleno ha rechazado con los votos de PP y Vox la propuesta de PSOE de avanzar en el proyecto de ampliación del Archivo Municipal.

A este respecto, el equipo de Gobierno ha pedido un análisis para presentar las alternativas para resolver la falta de capacidad existente, que incluya la reactivación del proyecto de ampliación actualmente paralizado.

Para ello se habría de elaborar y presentar ante la Comisión Informativa un plan de actuación que garantice la solución al Archivo Municipal. A ello se une la realización de las obras necesarias del Palacio de Castilfalé, sede del Archivo Municipal.

Además, se ha de impulsar un programa de digitalización documental que permita acelerar la preservación y accesibilidad de los fondos documentales municipales.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

En otra de las propuestas del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, los votos de Vox se han unido a los del PSOE para exigir al equipo de Gobierno que cumpla con la normativa de acceso a la información por parte de los corporativos de todos los grupos.

Para ello han reclamado que se implante el acceso a la documentación municipal existente "sin necesidad de petición previa", tal y como sucede en la Diputación Provincial de Burgos, con la salvedad de la reserva que se estime necesaria.

La propuesta socialista hacía referencia a que se facilite "de manera inminente" a la oposición a los expedientes solicitados y no entregados a lo largo de año 2026.

También en el apartado de proposiciones, la moción de Vox en el Pleno estaba encaminada a la atracción de talento y a la potenciación de los nómadas digitales fue rechazada por PP y PSOE.