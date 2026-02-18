El Ayuntamiento de Burgos desbloquea las obras de Alonso Martínez tras resolver incidencias urbanísticas

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Licencias del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, ha informado de que el Ayuntamiento ha autorizado las obras de la plaza Alonso Martínez, un proyecto considerado "estratégico para el desarrollo urbano" de la ciudad y que permanecía paralizado desde hace tres años, debido a diversas incidencias patrimoniales y a discrepancias sobre la titularidad de un viario colindante.

La actuación, cuyo expediente se remonta a 2023, obtuvo en su momento licencia con el proyecto básico para iniciar los trabajos de cimentación.

Sin embargo, las obras ubicadas frente al edificio de Capitanía se detuvieron tras el "hallar restos de cimentación de la antigua muralla", lo que obligó a alcanzar un acuerdo con Patrimonio para garantizar su protección.

A esta circunstancia se ha sumado una nueva controversia sobre la titularidad de la calle situada en la parte posterior del solar.

Aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la contempla como viario público y el Ayuntamiento ha realizado de manera habitual labores de mantenimiento y limpieza durante años y vecinos de un inmueble adyacente "alegaron su propiedad al solicitarse la licencia de obra", ha añadido.

Según ha explicado Juan Manuel Manso, la situación podría tener su origen en una cesión "no formalizada hace décadas", cuando se construyó el edificio que alberga dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Durante todo este tiempo, la calle ha sido utilizada como "vía pública sin reclamaciones", hasta el inicio del nuevo proyecto constructivo.

En este sentido, Manso ha expresado que están "a la espera de los informes jurídicos pertinentes"; si se demostrase la titularidad privada del viario, "se procederá a la expropiación para garantizar su uso público".

La resolución de estas cuestiones permitirá retomar la construcción de un inmueble de nueve viviendas, con un presupuesto de ejecución material declarado de 2.156.690 euros.

INDUSTRIA

Además, el presidente de la Comisión de licencias ha informado de la concesión de permisos relativos a industrias de la ciudad como "la ampliación y mejora de la red de calor de la empresa Adisseo España" en el polígono de Villalonquéjar, con dos intervenciones valoradas en 500.000 y 175.000 euros, respectivamente.

En la misma sesión de este miércoles, también se ha otorgado licencia al grupo Nicolás Correa para la ejecución de las fases I y II de su nuevo establecimiento industrial, situado en la N-I frente a las antiguas naves de Taglosa, una inversión que asciende a 15,5 millones de euros.

Y en materia de vivienda, también se ha otorgado licencia para la construcción, en Camino de la Plata, de 93 viviendas, un local comercial, 113 trasteros y 69 aparcamientos.