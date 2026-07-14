Ayuntamiento de Burgos destina 798.356 euros a una "ambiciosa" reforma del ambigú de Fuentes Blancas

Archivo - El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo. Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha anunciado que se ha dado el visto bueno al proyecto definitivo para la reforma integral del antiguo bar de Fuentes Blancas, una "ambiciosa" actuación presupuestada en 798.356 euros.

Según ha detallado Manzanedo, el contrato menor para la redacción de este proyecto fue adjudicado al estudio Barrio y Cameno Arquitectos por un importe de 6.940 euros y ha asegurado que en bar de Fuentes Claras "se va a llevar a cabo una reforma integral, muy exhaustiva para hacerlo más atractivo"

Así, el concejal ha detallado que la rehabilitación supondrá una "distribución de los espacios" del emblemático inmueble, que cuenta con una superficie construida de 395 metros cuadrados distribuidos en una planta sótano destinada a almacén, una planta baja de acceso principal y una primera planta para zona de mesas.

La reforma diseñada no se limitará "a un lavado de cara", sino que abordará deficiencias estructurales graves, como un drenaje perimetral imprescindible para resolver las inundaciones causadas por las capas freáticas del subsuelo.

Asimismo, el proyecto prevé la renovación de los pesados y una redistribución de los espacios para adaptar el edificio a su futuro uso en un entorno de especial protección ambiental y alta afluencia de ciudadanos. El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a 554.452 euros, que con la aplicación de los impuestos correspondientes sitúa el coste final del proyecto en los citados 798.356 euros.

"Es un ambicioso proyecto, una inversión realizada en un espacio que tiene cada vez más adeptos", ha apuntado Manzaneda.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda también ha tramitado la adhesión del Consistorio al sistema estatal de contratación centralizada, gestionado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

Este proceso se desarrollará en dos fases. La primera consiste en la aprobación del acuerdo marco de adhesión genérica y la segunda etapa, el Ayuntamiento podrá decidir, de manera totalmente voluntaria, a qué contratos específicos del Estado se suma de forma efectiva.

Según ha explicado Ángel Manzanedo ha explicado que esta adhesión va a permitir "importantes economías de escala, agilizar los procesos burocráticos y abaratar costes en suministros habituales como vehículos y motocicletas o equipos informáticos".

Manzanedo también ha detallado la actividad de la sección de contratación municipal desde el año 2023 hasta junio de 2026. Los datos reflejan la formalización de un total de 129 contratos adjudicados en este periodo, a los que se suman 32 expedientes de contratos menores tramitados entre 2025 y 2026, así como la gestión de 73 prórrogas de contratos y 20 modificaciones de expedientes entre 2024 y 2026.

Asimismo, la Mesa de Contratación Permanente celebró 20 sesiones entre noviembre de 2024 y junio de 2026, periodo en el que también se tramitaron 10 recursos ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC).

El informe resalta además la consolidación de los Planes Anuales de Contratación, una herramienta pionera implantada en este Ayuntamiento en 2024 y que ha tenido continuidad en los ejercicios de 2025 y 2026. Estos planes buscan ofrecer una mayor transparencia e información previa a las empresas para que puedan planificar su concurrencia a las licitaciones municipales.