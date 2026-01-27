El Ayuntamiento de Burgos destinará 75.000 euros a las fiestas de los barrios de la ciudad

BURGOS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos destinará este año un total de 75.000 euros a las fiestas de los barrios de la ciudad, cifra que refleja el "compromiso" del equipo de Gobierno con la "vida vecinal, las tradiciones y el tejido asociativo de la ciudad".

Así lo ha señalado el concejal de Participación Ciudadana, José Antonio López, durante su comparecencia ante los medios donde ha subrayado que las fiestas de barrio "forman parte del patrimonio cultural e identitario" de Burgos y constituyen "un elemento clave de cohesión social y convivencia".

Esta convocatoria está condicionada "a la aprobación definitiva de los presupuestos". Aunque no ha anunciado las cuantías mínimas hasta que se den a conocer a las asociaciones, ésta estará "ajustada al peso y la realidad de cada fiesta", lo que permitirá "dotar de estabilidad y previsibilidad a las entidades organizadoras".

Las ayudas se dirigen a asociaciones de vecinos, culturales o recreativas sin ánimo de lucro, que deberán estar al corriente de sus obligaciones y no tener deudas de reintegro ni justificaciones pendientes de ejercicios anteriores. Las bases reguladoras delimitan de forma clara los gastos subvencionables y los no subvencionables, con el fin de evitar dudas y aportar seguridad jurídica a las asociaciones beneficiarias, ha explicado.

La tramitación de las solicitudes se realizará íntegramente por vía electrónica a través de la sede municipal. López ha indicado que los barrios deberán remitir el programa definitivo de actos y el documento de necesidades técnicas, esenciales para coordinar aspectos como la contratación de actividades, la seguridad, los servicios de emergencia, la limpieza o los medios técnicos.

El Ayuntamiento asumirá la instalación de baños y sanitarios durante las fiestas, a petición de las asociaciones vecinales. En cuanto al pago, las subvenciones "de hasta 3.000 euros" se abonarán de forma anticipada en su totalidad, mientras que las de cuantía superior "contarán con un anticipo del 70 por ciento, quedando el 30 por ciento restante vinculado a la justificación completa del proyecto".