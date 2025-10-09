Ayuntamiento de Burgos embellecerá la ciudad con diferentes murales a través de los programas mixtos de formación

Ayala y el delegado de la Junta en Burgos visitan el mural junto al río, en la zona del Museo de la Evolución. - EUROPA PRESS

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que la ciudad llevará a cabo un proceso de "embellecimiento" con la realización de "varios murales" en distintas zonas de la ciudad, algunos de los cuales se realizan mediante las acciones de los Programas Mixtos de Formación y Empleo de la Junta.

Ayala ha recordado que en su programa electoral llevaba una propuesta para embellecer la ciudad "de desarrollar un programa de embellecimiento de entradas y distintas partes de la ciudad".

Precisamente Cristina Ayala ha visitado junto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, uno de los murales terminados --que tienen temáticas realizadas con los monumentos de Burgos-- el cual se ha llevado a cabo a través del Taller de Empleo de la Junta de Castilla y León.

La actuación se ha llamado 'Programa Mixto Color Burgos', que cuenta con la participación de 12 personas, cinco mujeres y siete hombres, que se forman durante nueve meses "en tareas relacionadas con la pintura, con murales y otras artes pero además obtienen una capacitación profesional", ha aseverado la alcaldesa.

Al respecto, Ayala ha destacado que estos planes tienen una doble visión. Por un lado, "la inserción laboral a futuro de estas personas"; y, por otro lado, el "embellecimiento" de la ciudad con obras que realizan en su aprendizaje.

En este caso se trata de un programa que el Consistorio ha decidio que se lleve a cano en las riberas del río, justo debajo del Museo de la Evolución Humana, por lo que "la temática fuera precisamente esa, la relacionada con la evolución humana".

El presupuesto ha ascendido a 300.000 euros de los cuales 250.000 los ha aportado la Junta y el resto ha corrido a cargo del Ayuntamiento.

Cristina Ayala ha indicado que se está trabajando en este momento con la zona del Puente de Malatos y el objetivo es actuar " en distintas zonas de la ciudad, con distintas temáticas relacionadas con los monumentos de Burgos"

Con estos talleres de capacitación, el Ayuntamiento de Burgos ha llevado a cabo varias actuaciones. Ayala ha destacado las realizadas en las puertas del Teatro Principal también, la sala de exposiciones del Teatro Principal, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Gamonal, los portales del Orfeón Burgalés y Estampas Burgalesas, la pintura interior del Centro Cívico de San Juan, del Centro Cívico de Capiscol, del Centro Cultural de Villímar, del Centro Graciliano Urbaneja o del Espacio Joven.

Los mismos talleres estuvieron presentes, como ha recordado Ayala en la 'Feria de Flores' cuando realizaron "unos edificios de Nueva York" o la caseta de medición ambienta, el mural prehistórico del río Arlanzón y el contenedor de servicios básicos de almacenes municipales con distintos motivos burgaleses, ha apuntado la alcaldesa.

Por su parte, el delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, ha valorado las acciones de los Programas Mixtos de Formación y Empleo en su doble condición de acciones de capacitación y de adquisición de capacidades profesionales y la realización de acciones concretas. La Junta ha invertido con estos programas "más de 800.000 euros", que complementa al Ayuntamiento de Burgos en otras cuantías, y ha formado a un total de "46 alumnos en los cuatro programas" realizados.