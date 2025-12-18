El Ayuntamiento de Burgos estudiará sancionar a la empresa que suministra las tarjetas 'Bonobur' por falta de material

BURGOS, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento de Burgos estudiará la posibilidad de imponer sanciones a la empresa encargada de suministrar las tarjetas 'Bonobur' para el pago del autobús urbano por falta de material debido a que los usuarios no han podido acceder a la bonificación del servicio por la ausencia de tarjetas disponibles en los puntos de venta.

Así lo ha trasladado este jueves la portavoz del equipo de Ejecutivo municipal, Andrea Ballesteros, al término de la reunión de la Junta de Gobierno en la que ha detallado que este incidencia se debe al "incumplimiento" del contrato por parte de la empresa adjudicataria, que debía suministrar las tarjetas en un plazo máximo de tres semanas desde la formalización del mismo.

A fecha 17 de diciembre, dicho plazo "no se ha respetado", por lo que el SMyT ha requerido de manera formal a la empresa para que suministre las tarjetas al servicio, ha detallado Ballesteros, al tiempo que ha señalado que las personas que necesitaban usar el servicio de autobuses se han visto obligadas a pagar el billete íntegro de 1,20 euros.

Este motivo ha llevado a la también concejala a pedir "disculpas" a los usuarios que no han podido acceder a esa bonificación, si bien ha asegurado que el servicio va a analizar si cabe una devolución para compensar el importe del billete a las personas que se han visto afectadas.

Asimismo, Ballesteros ha indicado que este perjuicio también afecta al propio Consistorio y ha advertido que si el incumplimiento persiste se podrían aplicar las penalizaciones en la ley de contratos.

OCIO DE MAYORES

La portavoz también hay informado de que la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos del nuevo contrato de gestión, de los huertos de ocio del Soto de Don Ponce, que dependen de la Gerencia de Servicios Sociales.

El contrato sale licitación por dos años con un valor total de 362.671 euros Se trata de un servicio que forma parte del área de Mayores en el programa de Envejecimiento Activo, un programa que se puso en marcha en 2009 y está dirigido a personas mayores de 60 años y a desempleadas de larga duración, mayores de 55.

Soto de don Ponce tiene una superficie de 14.400 metros cuadrados, divididos en 92 parcelas de 54 metros. Se concede un derecho de dos años a los usuarios.

El contrato de los huertos de ocio contempla tareas de mantenimiento, control de accesos, vigilancia, acciones, formativas y asesoramiento a los hortelanos y la limpieza del recinto.

Además, se ha aprobado una modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 para ampliar el convenio con la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños.

La cuantía del convenio "pasa de 200.000 a 220.000 euros para los ejercicios 2025 y 2026", ha indicado la portavoz, mientras que en materia de deportes, la Junta de Gobierno ha decidido que "Burgos se una a la Red de Ciudades promovida por LaLiga", una iniciativa de carácter público y voluntario orientada a reforzar la convivencia ciudadana, la prevención de los discursos de odio y la promoción de valores cívicos a través del deporte.