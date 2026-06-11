El Ayuntamiento de Burgos hará "todo lo posible" para llegar a tiempo de instalar las barracas en el polígono docente

BURGOS 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha en la mañana de este jueves el engranaje técnico y administrativo para buscar alternativas a la ausencia de interesados al proceso de concurrencia competitiva para la instalación de barracas en la calle Laredo durante las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, y ya trabaja en la "dirección" de llegar a tiempo para la instalación de los feriantes en el 'polígono docente'.

Después de que, a primera hora de este jueves, se ha reunido la mesa de contratación y se ha confirmado que no hay ofertas presentadas al procedimiento abierto para la instalación en la calle Laredo, el concejal de Festejos, César Barriada, acompañado del edil de Seguridad Ciudadana, el gerente de Cultura y técnicos del área, ha mantenido una reunión con el colectivo de feriantes.

El sector ha trasladado su rechazo frontal a volver a esa ubicación en las inmediaciones de Villatoro, lugar al que se trasladaron las Barracas durante la etapa del equipo de Gobierno del PSOE en el año 2022 "sin tener una propuesta definitiva que contentara a los empresarios".

Ante la posición de los feriantes de regresar a la calle Laredo y de rechazar todas las propuestas de mejora que se les había planteado desde la Concejalía de Festejos para hacer más atractiva la feria, el equipo de Gobierno ha convocado una reunión urgente con todas las áreas implicadas para analizar la posibilidad de que las barracas vuelvan al polígono docente del Vena.

"La única exigencia que los feriantes nos han trasladado esta mañana es volver al antiguo emplazamiento y vamos a trabajar para hacer todo lo posible para que sea una realidad y Burgos pueda contar con feria de atracciones", ha señalado el concejal de Festejos, César Barriada.

En este momento, todas las áreas municipales implicadas en el montaje trabajan en esta dirección para tratar de atender la reclamación de los feriantes y llegar a tiempo para la instalación de las barracas en el polígono docente.

El Ayuntamiento de Burgos ha defendido que han trabajado desde el mes de octubre con los portavoces del colectivo para tratar de mejorar la cita anual.

En estas conversaciones, se puso sobre la mesa una programación complementaria que hiciera más interesante la afluencia de público y mejores accesos al recinto.

Sin embargo, en las últimas semanas, en todas las reuniones y conversaciones mantenidas la posición de los feriantes se ha endurecido hasta el punto de no aceptar más propuesta que no fuera el regreso al emplazamiento del que salieron en 2022.

De hecho, esta misma mañana en la reunión con Festejos, su postura ha sido ya inamovible y por ello desde el equipo de Gobierno, a fin de facilitar que las fiestas cuenten con la feria de atracciones, se ha abierto la puerta a atender su exigencia.