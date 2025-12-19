El Ayuntamiento de Burgos impulsa un concurso de ideas para la nueva zona deportiva en el barrio de San Cristóbal

BURGOS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos de este viernes ha aprobado por unanimidad la apertura de un expediente "para tramitar por urgencia" la licitación de un concurso de ideas de cara a la construcción de una zona deportiva en el barrio de San Cristóbal.

Se trata de la instalación del antiguo velódromo que se convertirá en una zona deportiva con piscinas, instalaciones complementarias y que integre los vestuarios del campo de fútbol José Manuel Sedano.

El antiguo velódromo es una construcción que data del año 1986 y que apenas ha tenido un uso deportivo a lo largo de estos años. Con esta tramitación de urgencia se podrán redactar las bases para la contratación en el "menor tiempo posible".

Lo más perentorio ahora es el derribo de las antiguas instalaciones, una idea que el equipo de gobierno Barajas desde hace ya unos meses.

Esta proposición realizada por el PSOE al Pleno del Ayuntamiento pretende ampliar los espacios deportivos demandados por esta zona de la ciudad.

La proposición que no ha salido adelante es la de implementar un Plan Estratégico del Pequeño Comercio, también propuesta por los socialistas, y la creación de un censo de locales y actividades comerciales.

La idea del PSOE también era poner en marcha un programa de adquisición y gestión pública de locales destinado a querer un parque municipal de bajos comerciales.

En su propuesta, rechazada por el Pleno, se apuntaba la necesidad de desarrollar un sistema logístico de reparto de última milla que incluya una web y la implantación de la tarjeta ciudadana Burgos, compra como sistema de fidelización.

Tampoco ha obtenido respaldo la propuesta del PP para instar al Gobierno de España a destinar el solar del antiguo Hospital General Yagüe a viviendas de protección oficial de Renta limitada.

Se trata de un solar, a cuarto de hora del centro de la ciudad que lleva 13 años sin uso y que el equipo de Gobierno quiere destinar al Plan Estatal de Vivienda 2026 2030.

Ha pedido en su propuesta que se realice cualquier enajenación de este solar a entidades que no garanticen en su totalidad de la construcción de viviendas de protección oficial y que se coordine con el Ayuntamiento los aspectos relativos a espacios públicos.