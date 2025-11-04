Ayuntamiento de Burgos impulsa 'Silex', un nuevo foro que abordará tecnología y urbanismo y se celebrara en enero

BURGOS, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la sociedad de Promoción ProBurgos ha puesto en marcha un nuevo foro, 'Silex', que incluye unas jornadas de trabajo para discernir "sobre tecnología y humanismo, con la adolescencia como tema central", como así lo ha avanzado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros; una cita que se celebrará del 23 al 25 de enero en el Fórum Evolución Burgos.

Entre los invitados figuran la psiquiatra infanto-juvenil Abigail Huertas; las psicólogas Laura Rojas y Alejandra Vallejo-Nágera; la activista antigordofobia Mara Jiménez; el imitador Raúl Pérez; pensadores como Elsa Punset y Ernesto Castro y el periodista especializado en cultura y antropología Víctor Lenore.

"Es un nuevo foro... Silex es una propuesta que une conocimiento, cultura y también pensamiento", ha asegurado Ballesteros, quien ha precisado que la primera edición va a estar dedicada a "una etapa crucial de la vida, como es la adolescencia", porque es "un momento en el que se forman las identidades, que se construyen los vínculos y se abren las grandes preguntas".

"Silex va a abordar estos diálogos desde múltiples perspectivas",como la ciencia, la filosofía, la educación, el arte o también la comunicación, "con el objetivo de comprender, de tratar de comprender mejor el impacto del mundo digital en la" evolución personal y colectiva como sociedad", ha indicado la presidenta de ProBurgos.

En esta primera edición se contará con la participación del veterano alpinista Carlos Soria y la joven escritora y divulgadora de cine y arte Carla Serrano, conocida como '@lainercia', que dialogarán sobre comunicación intergeneracional.

La neurodivergencia también tendrá espacio en una de las mesas, con la participación de Pau Brunet (@paupautista), un joven con autismo que se ha convertido en referente de la divulgación sobre el TEA, acompañado por su padre, Félix Brunet. El emprendedor Pau García-Milà, Premio Princesa de Girona, participará también en las jornadas.

Completan el elenco de ponentes la musicóloga feminista Laura Viñuela, la compositora y pionera del rap improvisado Sara Socas, la profesora y presidenta de Talento para el Futuro Elsa Arnaiz, el politólogo Pablo Simón, la experta en ciberseguridad Paloma Llaneza, la pareja investigadora formada por la ginecóloga Miriam Al Adib y la sexóloga Diana Al Azem, coautoras del libro 'Cuando la cigüeña empezó a ver porno' y Jorge Galindo, sociólogo, director adjunto del Centro de Políticas Económicas 'EsadeEcPol'.

Por su parte, la psiquiatra Rosa Molina ha aseverado que el encuentro propone "un recorrido riguroso, provocador y multidisciplinar", capaz de conectar "la neurociencia con el reguetón; la filosofía con los filtros, y el sílex con el selfie".

Además de reflexionar sobre cómo son los adolescentes de hoy, qué piensan y qué les interesa en esta etapa, Sílex abordará cuestiones como "el bienestar emocional y la salud mental, la educación en redes, los beneficios y límites de la tecnología o la tiranía de la imagen", ha explicado Molina.

Otros temas que se van a abordar son la "música como espejo" de una época y la "educación sexual en la era de la hipersexualización digital".

TALLERES Y DIÁLOGO.

El programa incluirá también talleres dirigidos tanto a adolescentes como a familias, con el objetivo de fomentar un uso saludable, consciente y creativo de las herramientas digitales. Las mesas estarán moderadas por parejas de estudiantes de distintos institutos de Burgos, que trasladarán a los ponentes las preguntas elaboradas junto a sus compañeros y compañeras de clase.

Sílex aspira a convertirse en un espacio para compartir experiencias, comprender realidades y construir propuestas que promuevan un entorno digital más sano, seguro y enriquecedor para la juventud donde analizar los riesgos y desafíos digitales de los adolescentes.