El Ayuntamiento de Burgos incide en la concienciación para evitar un repunte del abandono de animales en verano

BURGOS 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha presentado la campaña estival de concienciación contra el abandono de animales de compañía bajo el lema 'Este verano no abandones'; y el hashtag de apoyo en redes sociales #BurgosContraElAbandono.

La iniciativa nace con el objetivo de frenar el repunte de abandonos asociado al periodo vacacional y concienciar a la ciudadanía de que las dificultades a la hora de planificar los viajes no pueden derivar en decisiones irresponsables.

La campaña ha sido presentada este lunes con la presencia de representantes del tejido asociativo y Niño ha indicado que los datos de abandono son lamentables.

Según los datos registrados en la capital en lo que va de año 2026 el servicio municipal ya ha recogido a un total de 30 animales --entre perros y gatos-- sin identificar y presuntamente abandonados dentro del término municipal.

Todos ellos permanecen en el centro de acogida a la espera de una adopción responsable.

Para revertir esta tendencia, la Concejalía desplegará un plan de choque estructurado en cuatro ejes de actuación que combinan la difusión a pie de calle, las herramientas digitales y los incentivos a la tenencia responsable.

Entre las acciones principales destaca la instalación de un punto de información en la Plaza de San Juan durante los días 17, 18 y 19 de junio.

En este espacio, atendido por personal municipal y voluntarios, se asesorará sobre los deberes de los propietarios y se expondrá el catálogo de animales que buscan un hogar en el centro de acogida.

Además, la cita contará de forma puntual con la presencia 'in situ'; de algunos de los perros en adopción para favorecer su visibilidad. De forma complementaria, el Ayuntamiento distribuirá 120 carteles formativos en dependencias municipales y establecimientos privados de la ciudad, y distribuirá tarjetas y postales dotadas con códigos QR.

Mediante esta digitalización, los usuarios podrán acceder directamente a guías informativas sobre cómo actuar al hallar un animal desamparado, los trámites para la adopción y un listado de alternativas profesionales de residencias caninas y consejos para viajar con mascotas este verano.

Asimismo, como incentivo a la responsabilidad ciudadana, en un expositor en la Plaza de San Juan se procederá al reparto gratuito de bolsas para la recogida de excrementos y botellas para la limpieza de orines.

Para retirar este material, los propietarios deberán acreditar que su mascota se encuentra debidamente registrada en el censo canino de Burgos.

El Ayuntamiento ha querido poner en valor el trabajo conjunto con los colectivos locales de defensa animal.

En la presentación han participado Francisco Álvarez, en representación de Salvamento Animal Burgos, y la presidenta de la Asociación de Voluntarios de Animales y Plantas de Burgos, Sandra Bermejo.