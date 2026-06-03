Ayuntamiento de Burgos invierte 360.000 euros en renovar la cubierta del polideportivo de Lavaderos

La alcaldesa en la visita al polideportivo Lavaderos. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado este miércoles que las obras de reforma de la cubierta del polideportivo de Lavaderos, contará con una inversión de 360.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que se prevé que las instalaciones estén listas para los primeros días de septiembre.

La intervención ha derivado en una actuación largamente demandada debido a los graves problemas de goteras y filtraciones que afectaban tanto a los usuarios como a la propia estructura del edificio.

Durante la visita que la alcaldesa ha realizado a estas instalaciones, Ayala ha destacado que el objetivo de este mandato no es solo "proyectar nuevos espacios, sino dar prioridad absoluta al mantenimiento" de las instalaciones municipales existentes, que registran actualmente cifras récord de usuarios y carnés emitidos.

La reforma plantea un cambio de diseño integral para garantizar la durabilidad de la infraestructura.

Por un lado, se trata de dar mayor inclinación a la cubierta, por ello se elevará su estructura para mejorar la evacuación del agua y evitar el estancamiento. Además, se cegarán los dos lucernarios antiguos que daban problemas de aislamiento, pero se mantendrá la entrada de luz natural a través de los ventanales exteriores.

Debido a la envergadura de los trabajos, "toda la actividad deportiva y los entrenamientos" en Lavaderos quedan suspendidos durante estos cuatro meses, como ha apuntado la alcaldesa.

Los clubes afectados ya fueron avisados con antelación y reubicados en otros polideportivos de la ciudad.

Esta obra forma parte de un plan global de conservación de espacios públicos y entre las actuaciones recientes y futuras destacan la renovación de maquinaria (117 nuevos equipos en gimnasios), reformas en las piscinas de San Amaro y El Plantío, e intervenciones en el polideportivo de San Pedro y San Felices.

Por lo que respecta a próximas actuaciones, se llevará a cabo la renovación del suelo y equipamiento del Carlos Serna, reparación de la cubierta de San Amaro y reforma de los vestuarios de tenis de Rio Vena.